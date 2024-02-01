1er février (Reuters) - Publicis Groupe SA:
* UN ACCORD DE RÈGLEMENT CONCLU AUX ÉTATS-UNIS CONCERNANT LE TRAVAIL EFFECTUÉ PAR L' AGENCE ROSETTA DANS LE DOMAINE DES OPIOIDES
* PUBLICIS HEALTH EST L'ANCIEN PROPRIÉTAIRE DE ROSETTA, UNE AGENCE FERMÉE DEPUIS DIX ANS
* ACCORD DE RÈGLEMENT PERMET DE CLORE TROIS ANNÉES DE DISCUSSION, ET SE CONCLUT PAR UN PAIEMENT NET DE 148 MILLIONS D'EUROS
* CES TRANSACTIONS SERONT ENTIÈREMENT PRISES EN COMPTE DANS LES COMPTES DE PUBLICIS GROUPE AU 31 DÉCEMBRE 2023
* ILS N'AURONT AINSI PAS D'IMPACT SUR LA GUIDANCE 2023 DU GROUPE Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdansk)