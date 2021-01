Publicis : signe un accord avec L'Oréal Chine

L'Oréal Chine a officiellement désigné Publicis Groupe comme son partenaire de planification et d'achat de médias en Chine. Le contrat de trois ans débute officiellement début 2021.



Publicis Groupe a créé une solution d'agence sur mesure, OneL'Oréal, avec des données, de l'innovation et de la technologie, permettant une stratégie médiatique intégrée, la planification, l'activation et l'achat de médias sur tous les canaux, y compris le marketing à la performance.



'C'est vraiment une victoire historique pour Publicis Groupe China. L'Oréal et Publicis sont des partenaires de longue date en Chine depuis plus de 20 ans. Cette victoire est l'occasion de relancer ce partenariat', a déclaré Jane Lin-Baden, associée directrice générale de Publicis Groupe APAC et DG de Publicis Groupe North Asia.



