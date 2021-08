Publicis : signe un partenariat mondial avec TikTok

Publicis et TikTok annoncent un partenariat mondial pour aider les marques à exploiter les nouvelles tendances d'achat sur TikTok.



En tant que partenaire de TikTok, les marques bénéficieront d'opportunités uniques d'apprentissage, d'idées et de conseils stratégiques centrés sur la découverte de produits et l'intention d'achat sur la plateforme. Les clients de Publicis testeront également les nouveaux produits commerciaux, les capacités et les solutions créatives de TikTok.



' A l'approche des fêtes de fin d'année 2021, les clients de Publicis seront choisis pour participer au tout premier 'Community Commerce Sprint' de TikTok, un programme d'incubation qui préparera les marques à créer des campagnes commerciales percutantes pour TikTok avant les fêtes ' indique le groupe.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.