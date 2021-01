Publicis : un broker ajuste sa cible, le titre gagne 2%

L'action Publicis gagne plus de 2% à Paris alors que ce matin, Crédit Suisse relevait son objectif de cours sur le titre à 44 euros (contre 35,8 euros auparavant), tout en maintenant sa note 'neutre'.



Le broker estime que la croissance organique de Publicis devrait reculer de 6,5% pour l'exercice 2020, soit un recul de 5% au 4e trimestre, après la chute de 5,6% au trimestre précédent.



Crédit Suisse souligne par ailleurs l'impact des effets de change sur les revenus de Publicis : -1% pour 2020 puis -4% en 2021, anticipe-t-il. En revanche, ces effets devraient être nuls en 2022, prévoit l'analyste, estimant qu'il s'agira d'une 'année de reprise'.



Le broker révise par conséquent ses estimations de résultat opérationnel pour 2020 (-3%), 2021 (-5%) et 2022 (+1%).





