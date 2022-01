Publicis : une nouvelle arrivée au comité directeur

Publicis a annoncé mercredi la nomination au sein de son comité directeur ('management committee') de Jane Lin-Baden, la directrice générale de ses activités en Asie du Nord, avec effet immédiat.



Le groupe de publicité et de communication rappelle que Jane Lin-Baden avait rejoint ses équipes en 2019 en prenant le poste de directrice associée de la région Asie Pacifique.



Basée à Shanghai, elle dirige également la zone Asie du Nord, qui regroupe les filiales de Publicis en Chine, à Hong Kong, à Taiwan, en Corée et au Japon.



Diplômée de la Wharton Business School, cette cadre dirigeante qui a vécu sur trois continent attache notamment une importance aux questions liées à la diversité et à la responsabilité d'entreprise, souligne le groupe dans un communiqué.



