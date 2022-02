Publicis vise une nouvelle hausse des revenus en 2022 après des résultats 2021 records

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe publicitaire Publicis a indiqué jeudi prévoir pour 2022 une croissance de son revenu net, l'équivalent du chiffre d'affaires, comprise entre 4% et 5% en données organiques, après la publication de résultats records au titre de l'exercice 2021.

"En 2021, Publicis a enregistré des performances records et dépassé ses résultats de 2019 plus tôt et d'une ampleur plus importante que prévu", a commenté Arthur Sadoun, le président du directoire de Publicis, lors d'une conférence avec des journalistes.

Publicis a dégagé l'an passé un bénéfice net courant de 1,03 milliard d'euros, contre 576 millions d'euros en 2020. Le résultat net courant par action dilué a atteint 5,02 euros, en hausse de 17,6%.

En 2021, la marge opérationnelle a augmenté de 18,1%, à 1,84 milliard d'euros. Elle correspond à 17,5% du revenu net, contre un taux de 16% en 2020 et un taux de 17,3% attendu par les analystes.

Le revenu net a progressé de 8% en 2021, à 10,49 milliards d'euros. En données organiques, soit à périmètre et taux de change constants, cet indicateur a avancé de 10%, contre une hausse de 9,1% prévue par le consensus. Le revenu net a crû de 3% en données organiques entre 2019 et 2021.

L'an dernier, Publicis a généré un flux de trésorerie disponible de 1,43 milliard d'euros, en amélioration de 19,9%.

Publicis a ainsi dépassé les objectifs qu'il avait relevés en octobre. Pour 2021, le publicitaire prévoyait une croissance organique de son revenu net comprise entre 8,5% et 9%, un taux de marge opérationnelle "légèrement supérieur" à 17%, ainsi qu'un flux de trésorerie disponible proche de 1,3 milliard d'euros.

Fort de ces résultats records, Publicis proposera à son assemblée générale en mai prochain le versement en numéraire d'un dividende de 2,40 euros par action au titre de l'exercice 2021, un montant en hausse de 20%.

Pour 2022, Publicis anticipe une croissance organique de son revenu net comprise entre 4% et 5%, un taux de marge opérationnelle d'environ 17,5% et un flux de trésorerie disponible de 1,4 milliard d'euros. Au premier trimestre, la croissance du revenu net devrait être légèrement supérieure au rythme visé pour l'ensemble de l'exercice, a précisé Publicis, en raison d'une base de comparaison favorable.

Publicis compte par ailleurs consacrer cette année entre 400 et 600 millions d'euros à des acquisitions ciblées.

