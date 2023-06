Un Grand Prix à Cannes pour Working with Cancer

Les Cannes Lions récompensent Working with Cancer d’un Grand Prix for Good

aux Lions Health

CANNES – 19 Juin 2023 : Aujourd'hui, cinq mois après son lancement à Davos et l'appel mondial qui a suivi lors du Super Bowl, Working with Cancer a été reconnu par les Cannes Lions avec un Grand Prix dans la catégorie Health and Wellness qui célèbre l’impact positif de la créativité pour les entreprises et la société en général.

Avec plus de 600 entreprises déjà signataires, touchant plus de 20 millions de salariés, Working with Cancer est une véritable coalition d’entreprises, pour mettre fin à la stigmatisation du cancer sur le lieu de travail. La mobilisation ne cesse de grandir, notamment avec l’engagement récent du ministère de la Transformation et de la Fonction publiques qui couvre les 5,7 millions d’agents du secteur.

Arthur Sadoun, Président du Directoire de Publicis Groupe a déclaré : « Au nom de tous ceux qui nous ont déjà rejoints, je voudrais sincèrement remercier le jury pour ce Grand Prix qui fait rayonner à une plus grande échelle encore Working with Cancer. Cette reconnaissance démontre ce qu’il est possible de faire quand ensemble nous nous mobilisons pour une grande cause. En tant qu’industrie créative, c’est un combat que nous pouvons gagner. Lutter contre la stigmatisation du cancer et de toutes les maladies chroniques au travail est à notre portée. Donc, nous n’avons aucune excuse. Et il nous faut continuer. Rejoignez-nous. »

Mel Routhier, Présidente du Jury Health and Wellness et CCO de VMLY&R Chicago, ajoute : « Working with Cancer nous a tout simplement impressionnés. Nous y avons vu une idée non seulement brillamment créative, mais également ayant un impact mondial. Cette initiative puissante peut changer à jamais la façon dont les entreprises soutiennent leurs employés. Et cela mérite amplement une reconnaissance ultime avec le Grand Prix For Good. »

Voir le film ici

Le film a été réalisé par Publicis Conseil

Veuillez trouver ici le communiqué de presse

