Vivendi grimpe grâce à Goldman Sachs, qui reprend le suivi du secteur des médias

Vivendi gagne 1,25% jeudi, à 11,73 euros par action, occupant par la même occasion l'une des premières places au CAC 40. Le géant des médias profite d'une note favorable d'analyste, puisque Goldman Sachs a repris la couverture du titre avec une recommandation d'Achat et un objectif de cours de 14,70 euros. Malgré la scission d'UMG, la banque reste convaincu du potentiel de croissance de Vivendi, grâce en premier lieu à l'amélioration des perspectives de croissance de Canal+, largement sous-estimées par le marché.Goldman y voit un potentiel de croissance organique de 5,1% en 2021 et de 3% par an sur la période 2022-2024L'analyste s'attend également à une amélioration de la rentabilité de l'ensemble du portefeuille de Vivendi, "la société récoltant les fruits des restructurations et investissements passés", ainsi que l'appréciation de la valeur de certaines participations.Au-delà de Vivendi, c'est l'intégralité du secteur européen de l'Internet et des médias, composé de 27 titres, que s'est remis à suivre ce jeudi Goldman Sachs. La banque américaine estime que le secteur sera défini par l'accélération de l'économie numérique en 2022 et au-delà, par un accent accru sur la croissance, le réinvestissement et le repositionnement des entreprises dans un monde post-pandémique."Nous adoptons un point de vue constructif sélectif compte tenu de l'amélioration des perspectives de croissance, de la forte génération de liquidités et de la solidité des bilans, bien qu'il y ait quelques poches de risque pour les marges à court terme en raison des investissements et de la concurrence", écrit Goldman Sachs.Parmi ses différents axes de réflexion, le broker s'attend à une amélioration des fondamentaux pour les agences de communication dans un nouveau monde post-pandémie pour les médias. Il recommande ainsi à l'Achat les titre de WPP et Publicis (objectif de cours de 73,90 euros). En revanche, il se montre moins optimiste pour les évènements et la publicité extérieure, et émet une recommandation Vendre sur JCDecaux (objectif de cours de 21,20 euros).L'effet de levier du secteur se situant à des niveaux historiquement bas et l'environnement réglementaire étant plus accommodant, Goldman Sachs estime que l'activité des entreprises est à l'honneur et recommande d'acheter, outre Vivendi, également RTL (objectif de cours de 68,20 euros).Enfin, la banque américaine a initié le suivie de Believe avec une recommandation Neutre et un objectif de cours de 19 euros. Le français est bien positionné pour bénéficié des vents porteurs représentés par le streaming et l'essor des indépendants, affirme Goldman, mais ceux-ci sont déjà bien reflétés dans la valorisation actuelle et le broker entrevoit un risque autour de l'exécution et de la concurrence.