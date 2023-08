PubMatic, Inc. fournit une plateforme d'infrastructure en nuage qui permet des transactions publicitaires programmatiques en temps réel. La technologie et l'infrastructure de la société fournissent des résultats à la fois aux créateurs de contenu Internet et aux annonceurs. Sa plateforme d'infrastructure cloud permet de monétiser les éditeurs. Elle s'appuie sur des capacités de conception, d'apprentissage automatique et de traitement des données. La plateforme de la société est omnicanale et prend en charge un éventail de formats publicitaires et de types d'appareils numériques. Elle propose une infrastructure cloud pour le traitement des transactions publicitaires en temps réel et programmatiques, ainsi que l'agrégation et l'analyse des données accompagnant chaque transaction. La plateforme omnicanale de la société prend en charge un large éventail d'éditeurs, de formats publicitaires et de dispositifs, y compris les applications mobiles, le Web mobile, les ordinateurs de bureau, les écrans, la vidéo, la télévision connectée/par satellite (OTT/CTV) et le média enrichi.

Secteur Logiciels