IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ et Wallapop tirent parti de la technologie de PubMatic pour améliorer les performances sur site et hors site

PAS DE SIÈGE/REDWOOD CITY, Californie, 26 juill. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur, a annoncé aujourd'hui Convert , une plateforme publicitaire unifiée en libre-service pour le commerce media. Se basant sur l'infrastructure cloud mondiale de PubMatic, Convert est conçue spécialement pour les réseaux de commerce media et leurs annonceurs, permettant la monétisation sur site et hors site, comprenant les annonces de listes sponsorisées et la CTV. Convert aide les réseaux de commerce media à exploiter leurs précieuses données de première partie pour étendre leur audience à l'échelle à travers l'Internet ouvert.



Des marques, des détaillants et des annonceurs de premier plan dans le secteur, tels que IPG Mediabrands, Coles 360, dentsu, Lyft Media, MiQ et Wallapop, ont rejoint PubMatic en tant que partenaires dans le développement et l'annonce de sa plateforme de commerce media.

Cette nouvelle offre s'adresse aussi bien aux détaillants traditionnels qu'à une grande variété d'entreprises basées sur les transactions, telles que les fournisseurs de services de transport ou de livraison de denrées alimentaires, les agences de voyage, ou toute autre entreprise qui traite des transactions sur Internet.

Selon GroupM, le marché mondial du commerce media devrait dépasser les 140 milliards de dollars d'ici à 2025. La chaîne d'approvisionnement numérique du commerce media émergent est très fragmentée, ce qui oblige les réseaux de commerce media et leurs annonceurs à s'appuyer sur de multiples couches technologiques qui sont source d'inefficacité.

Convert permet aux réseaux de commerce media de disposer d'une plateforme unique en libre-service qui rationalise le marché complexe et fragmenté du commerce media. Elle rassemble les capacités essentielles de monétisation et d'optimisation de divers formats publicitaires : listes sponsorisées, CTV, vidéo et affichage. En tant que solution full-stack impartiale et axée sur la protection de la vie privée, Convert garantit la transparence des frais et structures de tarification, ainsi que l'automatisation et l'évolutivité pour les réseaux de commerce media et les annonceurs.

La nouvelle plateforme complète les capacités existantes de PubMatic en matière de commerce media, offertes par l'intermédiaire de Connect , la solution d'adressabilité omnicanale lancée en 2022 qui permet l'accès et le contrôle des données côté vente, plus près du consommateur. Le nombre d'entreprises commerciales qui utilisent Connect pour étendre leur audience continue d'augmenter, car elles recherchent de nouvelles sources de revenus à forte marge pour compléter leurs activités traditionnelles. Au deuxième trimestre 2023, PubMatic a vu le nombre de ses clients commerciaux augmenter de 50 % d'une année sur l'autre.

« Nous nous réjouissons d'avance de travailler avec PubMatic sur des solutions qui s'alignent avec notre objectif d'unifier le retail media », a commenté Glen Conybeare, responsable exécutif du retail media chez IPG Mediabrands. « Cela nous donne une excellente opportunité d'aider nos marques à évoluer dans cet espace, et les partenaires de détail constituent un élément clé de l'écosystème de notre plateforme, en particulier ceux qui peuvent travailler à l'échelle mondiale. »

« L'essor du retail media est bien documenté et son potentiel de création d'expériences percutantes pour les consommateurs, et de croissance pour les entreprises, est immense », a déclaré Paul Brooks, directeur général de Coles 360, appartenant à Coles Group, l'un des plus grands détaillants d'Australie. « Nous constatons que de nombreuses entreprises développent leurs capacités pour se lancer dans le secteur du retail media, et PubMatic évolue rapidement, comme en témoignent le développement de ses produits et ses investissements dans le retail et le commerce media. »

« dentsu est déterminée à favoriser l'innovation et l'intégration pour les annonceurs de commerce media à travers l'Internet ouvert », a ajouté Bruce Williams, vice-président exécutif et chef du marketing de performance chez dentsu Media US. « En faisant équipe avec PubMatic, dentsu peut exploiter de précieuses données de commerce et de vente au détail pour permettre un ciblage et un reporting avancés, ainsi que stimuler les performances tout au long de la chaîne d'approvisionnement des médias. Avec l'aide de PubMatic, nous faisons progresser notre approche centrée sur les résultats de bout en bout pour l'activation média et proposons des stratégies plus holistiques pour l'ensemble du brand et du commerce media à l'intention de nos clients. »

« Lyft est déterminée à offrir de la valeur à ses clients et parties prenantes », a commenté Kenan Saleh, directeur général et responsable de Lyft Media. « Cette nouvelle solution de PubMatic nous donne accès à la portée, à l'échelle et à l'expertise en programmatique nécessaires pour nous aider à innover et à développer nos relations avec les annonceurs et les opportunités de génération de revenus que nous créons. »

« Alors que le commerce media devient de plus en plus important pour les marques, les points d'accès se fragmentent aussi de plus en plus », a déclaré Erin Madorsky, directrice stratégique pour les États-Unis chez MiQ. « Chez MiQ, il est important de continuer à poursuivre des partenariats avec des leaders technologiques comme PubMatic afin d'aider nos clients à se lier à des acheteurs de qualité pour l'ensemble des détaillants et afin de favoriser les réussites commerciales dans le domaine du commerce media. »

« Wallapop est une place de marché de premier plan connectant les consommateurs avec de nouvelles opportunités », a ajouté Soma Lepcsenyi, responsable programmatique chez Wallapop, une place de marché pour la vente de produits d'occasion. « L'expertise de PubMatic en programmatic media et son lancement de Convert soutiendront nos objectifs commerciaux consistant à créer de nouvelles relations avec les consommateurs et les marques, améliorer l'expérience utilisateur et contribuer à accroître la valeur que nous pouvons offrir aux annonceurs. »

« Le commerce media créera un autre moteur de croissance à long terme pour les activités de PubMatic », a conclu Peter Barry, VP de l'adressabilité et du commerce media chez PubMatic. « L'accès aux données, la monétisation et le contrôle sont cruciaux pour les réseaux de commerce media et leurs annonceurs, et PubMatic possède un historique robuste de leadership et d'innovation dans ces domaines. En réalisant des investissements substantiels en faveur du développement d'une technologie personnalisée avec Convert, nous sommes confiants en ce qui concerne notre capacité à continuer de créer une valeur accrue pour nos clients. »

