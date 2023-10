Ce nouveau partenariat donne aux acheteurs un contrôle accru sur le processus d'achat d'inventaire publicitaire CTV et offre davantage de recettes et de transparence aux éditeurs

PAS DE SIÈGE/REDWOOD CITY, Californie, 17 oct. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de l'avenir, a annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat d'intégration avec FreeWheel , une plateforme technologique mondiale pour le secteur de la publicité télévisée.



À travers cette intégration améliorée, la solution Activate de PubMatic disposera désormais d'un accès direct, via FreeWheel, à un inventaire publicitaire de télévision connectée d'éditeurs de premier choix.

Ce nouveau partenariat apportera deux avantages majeurs et de nouvelles capacités à l'écosystème de publicité télévisée :

Les acheteurs de publicités travaillant avec PubMatic disposeront désormais d'une méthode améliorée et rationalisée pour mener des transactions à travers un pool plus large et plus diversifié d'inventaire publicitaire CTV de premier choix.

Les éditeurs FreeWheel auront accès à des budgets de campagne exceptionnels uniquement disponibles via Activate.

Ce faisant, les deux sociétés visent à fournir une interopérabilité, une efficacité et une transparence accrues pour les acheteurs et les vendeurs d'inventaire publicitaire CTV de premier choix à l'échelle.

« Depuis son lancement cette année, Activate fait des adeptes dans le monde entier en tant que solution d'optimisation des chemins d'approvisionnement de bout en bout de choix pour les agences et les annonceurs. FreeWheel est un partenaire important de PubMatic depuis de nombreuses années, et nous sommes impatients d'approfondir notre relation à travers cette intégration, afin de donner aux acheteurs davantage de contrôle sur leurs investissements CTV », a déclaré Nicole Scaglione, vice-présidente des services CTV/OTT et de la vidéo chez PubMatic.

« Par notre intégration avec la solution Activate de PubMatic, notre objectif est de stimuler une demande incrémentielle pour les éditeurs tout en offrant aux annonceurs un choix et un contrôle accrus concernant la manière dont un inventaire d'éditeurs peut être acheté. Nous espérons qu'en faisant ceci, nous pourrons stimuler une croissance, une dynamique et une innovation améliorées dans l'écosystème de la publicité télévisée d'aujourd'hui », a commenté Jon Mansell, vice-président et responsable de la demande aux États-Unis chez FreeWheel.

« Chez dentsu, nous innovons constamment pour fournir de nouvelles solutions médiatiques technologiques dans le but de stimuler la croissance et d'offrir les meilleurs résultats possibles à nos clients. Ce partenariat entre FreeWheel et PubMatic permet à nos équipes de disposer de plus d'insights sur les endroits où les publicités de nos clients apparaissent, nous donnant la possibilité d'améliorer nos performances. Par ailleurs, il nous aide considérablement à simplifier la chaîne d'approvisionnement », explique Anthony McDonagh, directeur de la négociation chez dentsu.

À propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) est une société technologique indépendante qui maximise la valeur client en fournissant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique de demain. La plateforme côté vente de PubMatic permet aux plus grands créateurs de contenu numérique au monde sur l'Internet ouvert de contrôler l'accès à leur inventaire et d'augmenter la monétisation en donnant la possibilité aux spécialistes du marketing de stimuler le retour sur investissement et d'atteindre des publics adressables à travers divers appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, notre approche axée sur l'infrastructure donne lieu à un traitement et une utilisation efficaces des données en temps réel. En proposant une innovation programmatique flexible et évolutive, nous améliorons les résultats pour nos clients tout en soutenant une chaîne d'approvisionnement publicitaire numérique dynamique et transparente.

À propos de FreeWheel

FreeWheel renforce tous les segments du nouvel écosystème télévisuel. Nous disposons de la structure nécessaire pour fournir toute l'étendue de solutions dont l'industrie publicitaire a besoin pour atteindre ses objectifs. Nous fournissons la technologie, l'habilitation par les données et les places de marché convergentes nécessaires pour garantir aux acheteurs et aux vendeurs de pouvoir effectuer des transactions à travers tous les écrans, tous les types de données et tous les canaux de vente afin d'assurer le but ultime : des résultats pour les spécialistes du marketing. Comptant des bureaux à New York, San Francisco, Chicago, Londres, Paris, Pékin et à travers le monde, FreeWheel, une société Comcast, milite en faveur de toute l'industrie via le FreeWheel Council for Premium Video. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.freewheel.com et nous suivre sur X et LinkedIn .

Contacts auprès des médias :

Maria Shcheglakova

EMEA Marketing Director, PubMatic

maria.shcheglakova@pubmatic.com