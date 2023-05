PubMatic lance Activate, apportant l'automatisation programmatique au service des transactions directes pour la CTV et la vidéo

Dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars et Omnicom Media Group Germany sont les premiers à utiliser Activate

PAS DE SIÈGE/REDWOOD CITY, Californie, 09 mai 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une société technologique indépendante qui fournit la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique du futur, a annoncé aujourd'hui le lancement d'Activate. Cette nouvelle solution révolutionnaire d'optimisation de la voie d'approvisionnement (supply path optimization, SPO) de bout en bout permet aux acheteurs d'exécuter des transactions directes sans enchères sur la plateforme programmatique de PubMatic, en accédant à un inventaire vidéo et CTV haut de gamme à l'échelle. Les premiers partenaires de lancement sont dentsu, FuboTV, GroupM, Havas, LG, Mars et Omnicom Media Group Germany, parmi d'autres.



Activate représente un nouveau paradigme de l'industrie, car il s'agit d'une couche unique de technologie qui relie directement les acheteurs et les vendeurs de médias numériques. Activate donne aux acheteurs la possibilité de mieux contrôler leurs investissements dans la vidéo omnicanale en exécutant des transactions sur tout l'inventaire vidéo CTV et en ligne haut de gamme de PubMatic via une seule plateforme, permettant une transition transparente de leurs activités directes vers la place de marché programmatique privée (programmatic private marketplace, PMP) ou la programmatique garantie (programmatic guaranteed, PG). Activate devrait faciliter la transition des budgets d'ordres d'insertion dans l'écosystème programmatique en raison de la réduction de la complexité, des délais et des coûts obtenue grâce à l'approche de couche technologique unique. En conséquence, les acheteurs peuvent s'attendre à un meilleur retour sur investissement et les éditeurs à une augmentation de leurs revenus.

« Les acheteurs et les vendeurs de médias numériques sont à la recherche d'une chaîne d'approvisionnement plus efficace, plus transparente et plus durable qui leur permette d'exploiter pleinement le potentiel de la programmatique », a déclaré Rajeev Goel, co-fondateur et PDG de PubMatic. « Activate étend la stratégie fructueuse d'optimisation de la voie d'approvisionnement que nous avons créée il y a plus de quatre ans. En connectant de manière transparente les acheteurs et les propriétaires de contenu via une seule couche de technologie, nous réduisons considérablement les rebonds, les divergences, la prolifération des données, l'opacité et la complexité de la place de marché programmatique. Cela se traduira par un meilleur retour sur investissement pour les acheteurs et une augmentation des revenus pour les éditeurs, conformément à notre mission d'alimenter le potentiel infini des créateurs de contenu sur Internet qui dépendent de la publicité comme principale source de revenus. »

Conçue à partir de la technologie issue de l'achat de Martin par PubMatic en 2022, Activate est entièrement intégrée à la suite logicielle croissante de PubMatic, y compris sa plateforme côté vente et Connect.

Le comportement des consommateurs évoluant vers le streaming, les éditeurs et les acheteurs ont besoin de méthodes plus efficaces pour mener leurs transactions à travers leur inventaire vidéo et CTV. En modernisant et en personnalisant la chaîne d'approvisionnement de la publicité numérique en fonction des besoins des clients, Activate apporte l'automatisation au pool d'inventaire vidéo et CTV employant encore des méthodes de transaction obsolètes. Selon les estimations du secteur, les ordres d'insertion non programmatiques devraient représenter près de 60 % des transactions CTV et 18 % des transactions de vidéo en ligne en 2023. Activate représente une expansion de près de 65 milliards de dollars du marché adressable total de PubMatic.

Commentaires d'annonceurs sur Activate :

dentsu - « Dentsu valorise les partenariats qui stimulent l'innovation, l'efficience et l'efficacité dans la chaîne d'approvisionnement publicitaire mondiale », a déclaré Brad Stockton, VPS de l'innovation vidéo chez dentsu. « Utiliser la solution Activate de PubMatic offre à nos annonceurs un contrôle accru sur les investissements CTV et vidéo et apporte davantage de médias de travail dans l'écosystème. »

GroupM - « Notre principale priorité est de nous assurer que nos clients accèdent aux médias de la manière la plus efficiente et efficace possible », a déclaré Axel Jonuschies, associé directeur pour l'investissement programmatique mondial chez GroupM. « Nous faisons équipe avec PubMatic sur l'optimisation de notre voie d'approvisionnement depuis plusieurs années et avons plus récemment lancé GroupM Premium Marketplace à ses côtés, fournissant le lien le plus direct et transparent avec les éditeurs vidéos et CTV haut de gamme. Avec Activate, nous sommes désormais en mesure de renforcer notre place de marché, permettant à nos clients de maximiser leurs médias de travail et de minimiser les coûts technologiques sur les activations garanties. »

Havas - « PubMatic est depuis longtemps un partenaire précieux qui aide Havas Media à offrir des solutions durables et transparentes aux annonceurs », a déclaré Tom Grant, VPS et directeur du groupe des opérations d'investissement chez Havas Media Group North America. « Nous nous réjouissons de voir son innovation et son efficacité se poursuivre dans la rationalisation de la chaîne d'approvisionnement programmatique à travers l'achat télévisuel et vidéo. »

Mars - « Mars est déterminée à apporter de l'efficacité et de la durabilité dans sa chaîne d'approvisionnement publicitaire », a déclaré Ron Amram, directeur mondial des médias chez Mars. « La solution Activate de PubMatic s'aligne sur notre stratégie SPO, nous offrant un meilleur contrôle concernant comment, où et quand nos budgets CTV et vidéo sont attribués et contribuent à la croissance globale de nos activités. »

Omnicom Media Group Germany - « Dans le cadre de nos efforts visant à maîtriser les principaux défis du marché programmatique, à réduire la complexité pour nos clients de manière durable, et à fournir davantage de transparence, d'efficacité et de sécurité pour les marques, nous sommes constamment à la recherche de partenaires technologiques innovants et de haute qualité sur le marché », a déclaré Can Zeybekler, associé directeur chez Omnicom Media Group Germany, et directeur général de MPX. « Nous nous réjouissons de collaborer avec PubMatic sur Activate afin de développer davantage nos activités CTV, d'obtenir de meilleurs résultats de campagne et de créer une chaîne d'approvisionnement publicitaire plus efficace. ».



Commentaires d'éditeurs sur Activate :

FuboTV - « Il est possible d'améliorer la chaîne d'approvisionnement programmatique actuelle pour la CTV en optimisant les modèles de revenus et de workflow », a déclaré Lynette Kaylor, VPS des ventes publicitaires chez FuboTV. « Activate aidera les annonceurs à tirer le maximum de leurs budgets tout en fournissant davantage de transparence aux propriétaires de médias. »

LG - « LG Ad Solutions se réjouit d'être un partenaire de lancement de la solution Activate de PubMatic, soulignant notre engagement principal consistant à favoriser la collaboration avec les marques et agences que nous servons. En travaillant ensemble, nous pouvons nous assurer que nos clients aient accès à un inventaire CTV sûr pour les marques et de haute qualité, et aider à créer une industrie florissante et plus durable pour tous », a déclaré Kelly McMahon, VPS et responsable des opérations mondiales chez LG Ad Solutions. « Nous observons déjà l'adoption de la plateforme Activate par les annonceurs, prouvant la valeur d'une transparence, d'une efficacité et d'une performance supérieures dans l'écosystème programmatique. »



