PubMatic lance Connect pour optimiser l'activation des données sell-side

PARIS, 24 mai 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic, plateforme technologique indépendante de publicité numérique, annonce aujourd’hui le lancement de Connect, une plateforme entièrement intégrée qui permet aux acheteurs médias de se connecter de manière transparente avec leurs audiences cibles sur l'Internet ouvert. Connect est l'une des seules offres d'adressabilité indépendante qui combine plusieurs signaux d’adressabilité en une seule plateforme, incluant l'identité, les données first- et second-party, les signaux contextuels, les audiences définies par le vendeur (sell-defined) et les audiences modélisées. La solution permet aux marques et aux acheteurs d'activer une approche de portefeuille de l'adressabilité pour améliorer la pertinence des publicités, tout en respectant la vie privée des consommateurs, bien avant la transition de l'écosystème vers un monde sans cookie tiers.



Connect est le fruit des récentes évolutions de PubMatic en matière d’adressabilité de l’audience, une activité dont les résultats ont plus que triplé l’an dernier, portés par de forts moteurs de croissance tels que des accords d'optimisation supply path et l’offre de télévision connectée (CTV) de PubMatic.

En proposant le ciblage d'audience du côté vendeur de l'écosystème (sell-side), Connect de PubMatic apporte aux acheteurs davantage de contrôle sur la façon dont les inventaires et les données sont conditionnés et négociés afin d'obtenir les meilleures performances pour leurs campagnes. Les acheteurs améliorent ainsi le ciblage de leur audience de manière durable, tout en bénéficiant d’un reach et d'une scalabilité renforcés, ainsi que d'un meilleur retour sur les dépenses publicitaires – en affichage, vidéo, sur les applications mobiles et la CTV.

" Les clients de Matterkind attendent de nous un marketing intentionnel, durable et performant, et nous sommes fiers de nous associer à PubMatic pour apporter des solutions d'adressabilité de nouvelle génération à nos annonceurs", a déclaré Olivia Henley, directrice associée des partenariats chez Matterkind. "En permettant aux acheteurs de réaliser des transactions sur une variété de signaux d'adressabilité de valeur, PubMatic Connect aide nos clients à mieux atteindre et engager leurs publics cibles grâce à un outil rationalisé et intégré, améliorant l'impact publicitaire et, au final, le retour sur investissement."

"Les annonceurs de PHD ont constaté d’excellents résultats en optant pour la suite de solutions d'adressabilité de PubMatic via leur plateforme Connect", a déclaré Trevor Buchmayr, directeur exécutif et responsable programmatique chez PHD Media. "Cela ne concerne pas seulement la création et l'activation d'audiences évolutives adaptées aux objectifs de performance de nos clients, mais aussi l'activation du ciblage sell-side pour notre plateforme Omni - ce qui a permis à nos équipes de rapprocher les marques de leurs consommateurs cibles et d'obtenir de meilleurs résultats pour nos clients."

"Alors que les acheteurs cherchent à maximiser la valeur et le retour sur investissement de leurs dépenses médias, l'adressabilité de l'audience est une pièce essentielle du puzzle", a déclaré Peter Barry, vice-président de l'adressabilité chez PubMatic. "Connect établit un nouveau standard d'efficacité dans le ciblage média, en permettant aux annonceurs d'accéder à des audiences spécifiques sur la base d’échange de données, à travers une unique plateforme. L'adressabilité de l’audience sell-side a un bel avenir devant elle, avec la perspective de donner aux éditeurs et aux annonceurs davantage de contrôle sur les revenus et les performances."

Connect réunit en une seule plateforme un portefeuille de solutions d'adressabilité que PubMatic a développé ces dernières années, permettant aux acheteurs d'accéder plus facilement à divers signaux de données et de les activer sur tous les canaux. Avec Connect, les annonceurs peuvent atteindre leur public cible à travers un inventaire mondial illimité, grâce à une plateforme traitant 383 milliards d'impressions publicitaires par jour. Les acheteurs peuvent profiter d'un accès inégalé aux IDs grâce aux plus de 350 éditeurs qui utilisent Identity Hub, la solution de gestion d'identité propriétaire de PubMatic, développée sur Prebid. Connect ingère également facilement les données des annonceurs et des éditeurs, donnant aux clients la liberté et la flexibilité d'utiliser leur source de données préférée. Des partenariats avec de nombreux partenaires clés du secteur en matière de données d'audience et de données contextuelles - notamment LiveRamp, Lotame et Semasio - offrent la possibilité de cibler les audiences à grande échelle. Les connexions avec les principaux DMP, DSP et éditeurs offrent la flexibilité et la liberté dont ont besoin les annonceurs.

