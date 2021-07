PubMatic s'apprête à organiser le sommet mondial Envision: What's Next For Addressability

REDWOOD CITY, Californie, 09 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- PubMatic (Nasdaq : PUBM), une plateforme côté vente qui fournit des résultats supérieurs pour la publicité numérique, a annoncé aujourd'hui un événement virtuel mondial majeur intitulé Envision: What’s Next for Addressability (Envisager : Ce qui nous attend en matière d'adressabilité) . L'événement diffusera plus de 25 heures continues de contenu pour les marques et les éditeurs du monde entier, mettant l'adressabilité en lumière. Envision est ouvert au public et aura lieu le mercredi 14 juillet 2021, de 9h00, heure normale de l'est australien (AEST), à 17h00, heure du Pacifique (PT) aux États-Unis.



Les participants à Envision pourront rejoindre les sessions comptant plus de 120 intervenants, y compris des leaders du secteur, des experts, des penseurs et des rêveurs du monde entier, pour discuter de ce thème urgent et des différentes voies vers la réussite. Les principaux intervenants incluent l'analyste des médias Benedict Evans ; Scott Galloway, professeur de marketing à la NYU School of Business et entrepreneur en série ; et Kim Portrate, PDG de ThinkTV.

L'événement se concentrera sur ce que la communauté de la publicité numérique doit faire pour bâtir un écosystème publicitaire adressable plus fort et plus durable. Avec l'obsolescence des cookies et d'autres changements sismiques perturbant le paysage, les acheteurs et les vendeurs testent des approches alternatives pour conduire la publicité de l'avenir axée sur la confidentialité et pilotée par les données.

« Les gens sont prêts à construire leur propre avenir durable, et cela nécessite de se concentrer sur l'adressabilité du public à travers les canaux de publicité numérique critiques. Cet événement réunit les meilleurs esprits pour discuter de la bonne approche de l'adressabilité à l'échelle, maintenant et pour l'avenir », a déclaré Rajeev Goel, PDG et cofondateur de PubMatic. « Notre rôle en tant que fournisseur de technologie indépendant pour les éditeurs et les marques nous donne une perspective unique sur la manière de créer un écosystème équilibré, prospère et axé sur la confidentialité. Je suis ravi de lancer l'événement avec autant d'intervenants et de participants fantastiques de l'ensemble de l'écosystème de la publicité numérique. »

Le calendrier changeant de Google pour l'obsolescence des cookies Chrome souligne la nécessité pour l'Internet ouvert de trouver des solutions durables dans le meilleur intérêt de tous les participants à l'écosystème, y compris les consommateurs. PubMatic investit massivement dans la construction de l'avenir de l'adressabilité du public, et au 31 mars 2021, la majorité des revenus sur la plateforme PubMatic avaient des identificateurs alternatifs vers le cookie tiers et l'IDFA d'Apple. La société est convaincue que le chemin vers l'adressabilité du public ne sera pas universel et voit une approche par portefeuille de l'adressabilité comme la voie la plus efficace et la plus équilibrée pour faire avancer l'écosystème publicitaire, offrant une monétisation supérieure aux éditeurs, un retour sur investissement accru pour les acheteurs et de solides protections des données pour tous.

Les leaders mondiaux de l'industrie qui s'exprimeront lors d'Envision: What’s Next for Addressability comprennent :

Amériques :

Sandro Catanzaro, directeur de la stratégie des services publicitaires pour les éditeurs, Roku

Nadalie Dias, directrice de la stratégie, m/Six

Ravi Kandikonda, VPS du marketing intégré, Zillow

Arun Kumar, directeur mondial des technologies du marketing et des données, IPG, et PDG, Kinesso

Peter Naylor, vice-président des ventes, Amériques, Snap Inc.

Janelle Stalker, VPS de la stratégie à 360°, Publicis Media

Ashley Swartz, PDG, Furious Group



EMEA :

Benedict Evans, analyste des médias

Andrea Di Fonzo, PDG, Zenith Italian Srl

Gabrielle Heyman, responsable des ventes publicitaires mondiales, Zynga

Greg Hoffman, leader mondial de la marque et fondateur de Modern Arena

Jo Holdaway, directrice des données et du marketing, Independent Digital News & Media Ltd

Gemma Spence, directrice commerciale, PHD Worldwide

Duncan Wardle, ancien directeur de l'innovation et de la créativité chez Walt Disney Company



APAC :

Yun Yip, directrice générale APAC, HYP

Suzie Cardwell, directrice générale des produits publicitaires et données, News Corp Australia

Adam Ferrier, fondateur et psychologue des consommateurs, Thinkerbell

Mark Frain, PDG, Foxtel Media

Chan Liu, directrice générale du commerce mondial sur Internet, Xiaomi

Eugene Lee, directeur du marketing régional (Asie), McDonald's

Brent Smart, directeur du marketing, IAG

Gai Le Roy, PDG, IAB Australia

Cliquez ici pour vous inscrire à l'événement et consulter l'ordre du jour.

À propos de PubMatic

PubMatic (Nasdaq : PUBM) fournit des revenus supérieurs aux éditeurs en étant une plateforme côté vente (SSP) de choix pour les agences et les annonceurs. La plateforme d'infrastructure cloud de PubMatic pour la publicité numérique permet aux développeurs et aux éditeurs d'applications d'accroître la monétisation tout en donnant la possibilité aux acheteurs de médias de favoriser le retour sur investissement en atteignant et en engageant leurs audiences cibles dans des environnements haut de gamme sûrs pour la marque sur tous les appareils et formats publicitaires. Depuis 2006, PubMatic étend l'infrastructure mondiale qu'elle détient et exploite et continue de cultiver l'innovation programmatique. PubMatic exploite 14 bureaux et huit centres de données à travers le monde.

