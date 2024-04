Pudumjee Paper Products Limited est une entreprise de papeterie basée en Inde. La société s'est diversifiée dans plusieurs activités, de la fabrication de papiers spéciaux à la transformation de produits d'hygiène et de biens de consommation à rotation rapide (FMCG). Les secteurs d'activité de la société comprennent le papier et les produits d'hygiène. Le secteur du papier comprend le papier crêpé et les serviettes, les papiers décoratifs, les papiers alimentaires, les papiers pharmaceutiques, les papiers super calendaires, les papiers spéciaux et les papiers pour l'écriture et l'impression. Le secteur des produits d'hygiène concerne la commercialisation et la distribution de produits d'hygiène et d'autres produits. La société propose divers produits pour une gamme d'applications, tels que le papier de base opaque utilisé pour le laminage, l'impression, l'emballage, l'emballage du chocolat et du caramel ; la pâte de verre pour l'emballage des produits alimentaires et du savon ; le papier de base pour la vaisselle en mélamine et le papier pour les stratifiés décoratifs pour les meubles ; le papier d'impression bible utilisé pour l'impression de la bible, du dictionnaire, des livres, des prospectus pharmaceutiques, et autres.

Secteur Papeterie