Puig rejoindra l'indice des valeurs vedettes espagnoles le 22 juillet, a déclaré mardi le comité consultatif du marché boursier, un peu plus de deux mois après que la société de cosmétiques a réalisé la plus grande introduction en bourse du pays en près de dix ans.

Puig remplacera Melia Hotels dans l'indice IBEX 35.

Le cours de l'action Puig a augmenté de plus de 3 % depuis son entrée sur le marché, en partie parce que les investisseurs ont parié que le propriétaire des parfums Rabanne et Carolina Herrera rejoindrait des indices tels que l'IBEX, qui jusqu'à présent n'a pas de présence majeure dans le secteur du luxe.

Ses actions s'échangeaient pour la dernière fois à 25,35 euros, ce qui valorise la société à plus de 14 milliards d'euros (15 milliards de dollars).

Puig est entré en bourse après avoir acheté des marques telles que la marque de luxe Byredo et le maquillage Charlotte Tilbury ces dernières années, afin de mieux concurrencer ses rivaux L'Oréal et Estee Lauder.

Ses marques internes, telles que Rabanne, ont généré un chiffre d'affaires net de plus d'un milliard d'euros en 2023, Jean Paul Gaultier affichant la croissance la plus rapide au sein du portefeuille.

Dans sa première note sur Puig, JP Morgan a prévu que la société bénéficierait d'une forte demande de parfums haut de gamme ainsi que de maquillage et de soins de la peau, et a déclaré que les actions pourraient atteindre 32 euros l'unité d'ici décembre 2025.

La société basée à Barcelone, dans laquelle la famille Puig conserve une participation majoritaire, a enregistré une hausse de 10,1 % de son chiffre d'affaires net en glissement annuel au premier trimestre 2024, dépassant le marché plus large des produits de beauté haut de gamme.

Bank of America et JP Morgan s'attendent à ce que les ventes de Puig continuent de croître plus rapidement que celles de ses pairs cotés en bourse. Elles voient également des opportunités de fusions et d'acquisitions, Puig ayant déclaré que le produit de son introduction en bourse aiderait à financer des investissements.

(1 $ = 0,9240 euro) (Reportage de Corina Pons et Matteo Allievi ; Rédaction de David Latona et Mark Potter)