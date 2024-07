FOCUS ENTERTAINMENT: Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024/25 à 34,2 M€, porté par la solidité du back-catalogue en nette hausse de 17%

Paris, le 18 juillet 2024, 17h45

PULLUP Entertainment

Chiffre d’affaires du premier trimestre 2024/25 à 34,2 M€, porté par la solidité du back-catalogue en nette hausse de 17%

Un second trimestre qui s’annonce dynamique



PARIS, FRANCE – 18 juillet 2024 – PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL), collectif de talents mondialement reconnus dans l’édition et la création de contenus originaux de jeux vidéo, annonce son chiffre d’affaires (non audité) pour le premier trimestre de l’exercice 2024/25 (du 1er avril au 30 juin 2024).

Chiffre d’affaires pour le 1er trimestre 2024/25 - non audité

En millions d'euros

Non audité T1 2024/25 T1 2023/24 Var. Catalogue 0,1 10,5 N.S * Back- catalogue 30,6 26,1 +17% Autres 3,5 2,0 +75% CA Groupe 34,2 38,6 -11%

*NS : Non significatif

Le chiffre d’affaires du Groupe atteint 34,2 M€ au premier trimestre 2024/25.

Le back-catalogue, en croissance organique de 17%, démontre une nouvelle fois sa robustesse et la pertinence de la stratégie du groupe PULLUP Entertainment qui vise à monétiser sur le long terme ses franchises[1] grâce à la livraison régulière de contenu additionnel.

Ce trimestre a ainsi vu la sortie de la Saison 13 de SnowRunner, de la mise à jour 1.16 « Operation: Crisis » de Insurgency: Sandstorm et du DLC « Forges of Corruption » de Warhammer 40,000: Boltgun.

Le trimestre n’a par ailleurs bénéficié d’aucune sortie significative, alors que le premier trimestre de l’exercice précédent 2023/24 avait bénéficié des lancements réussis de Warhammer 40 000 : Boltgun, développé par Auroch Digital, puis d’Aliens: Dark Descent, développé par Tindalos Interactive.

L’unique sortie sur la période considérée a été celle, en early access, d’une nouvelle expérience de simulation de transport urbain intitulée City Transport Simulator: Tram et développé par Dovetail Games.

A périmètre constant, c’est-à-dire hors activité Scripteam intégrée depuis le 14 décembre, le chiffre d’affaires trimestriel s’est élevé à 32,8 M€.

Les ventes à l’international ont représenté 95% du chiffre d’affaires trimestriel du Groupe, dont près de 50% en Amérique du Nord.

Perspectives

Le second trimestre de l’exercice 2024/25 est marqué par le lancement, aujourd’hui 18 juillet 2024, du mode multi-joueurs de Expeditions: a MudRunner Game. Soucieux de répondre aux précieux retours de la communauté, une mise à jour gratuite et complète d’Atlas Fallen, sera lancée le 6 août 2024. Atlas Fallen Reign of Sand apportera une refonte de nombreuses mécaniques et fonctionnalités du jeu, ainsi que diverses améliorations liées à la progression et la qualité de l'expérience Solo et de Coopération.

Enfin, Le 9 septembre 2024, sortira Warhammer 40.000: Space Marine 2, jeu à la troisième personne où les joueurs incarneront les personnages mythiques de la licence Games Workshop. Le jeu est édité par FOCUS Entertainment Publishing, et sera lancé sur PC, Xbox Series et PlayStation 5. Le 9 juillet dernier, l'éditeur a annoncé le statut du jeu "GOLD" signifiant ainsi sa certification auprès des plateformes de lancement. Porté par une puissante campagne marketing, le jeu sera présent à la Gamescom, plus gros événement du jeu vidéo au monde à Cologne fin août et sera accueilli sur le Stand de XBOX Microsoft. Warhammer 40.000: Space Marine 2 se classe d’ores et déjà parmi les jeux les plus attendus de 2024 sur la plateforme STEAM (4ème de la liste de souhaits des jeux à sortir en 2024).

Sur l’exercice 2024/25, le Groupe prévoit une croissance de son chiffre d’affaires et un rebond des résultats, en capitalisant sur la force du portefeuille existant, le dynamisme du back-catalogue et sur les nouveaux jeux.

PULLUP Entertainment INVESTOR DAY le 17 octobre 2024

Lors de la journée Investisseurs, qui se tiendra le 17 octobre prochain, le Management de PULLUP Entertainment présentera les avancées réalisées au sein de la nouvelle organisation et sa stratégie.

Prochains événements :

Assemblée Générale Mixte : jeudi 26 septembre 2024

Chiffre d’affaires du Deuxième Trimestre 2024/25 : mercredi 16 octobre 2024 (après bourse)

PULLUP Entertainment INVESTOR DAY : jeudi 17 octobre 2024

Résultats semestriels 2024/25 : jeudi 12 décembre 2024 (après bourse)

À propos de PULLUP ENTERTAINMENT

Fort de plus de 600 collaborateurs basés principalement en Europe, le groupe PULLUP Entertainment est organisé autour de trois pôles d’activités complémentaires :

FOCUS Entertainment Publishing , un des leaders mondiaux de l’édition de jeux vidéo AA, est reconnu pour ses services de suivi de production premium et de support marketing et communication sur mesure adapté à chaque projet et audience. L’entreprise édite des succès internationaux comme les franchises A Plague Tale ou SnowRunner . DOTEMU , éditeur et développeur incontournable de la scène florissante du jeu indépendant, est spécialisé dans la production de jeux à licences et sous son label Arcade Crew mondialement connus tels que les million-sellers Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 . Dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, la société DOTEMU devient l’entité chargée du Publishing de l’ensemble des jeux Indépendants de PULLUP Entertainment. La division PULLUP studios regroupe les sept studios de création du Groupe :

DOVETAIL GAMES, basé en Angleterre et leader mondial des jeux de simulation ferroviaires avec notamment sa licence primée Train Sim World ;

DECK13 INTERACTIVE, élu en 2023, meilleur studio de développement de jeux vidéo en Allemagne, créateur de la franchise à succès The Surge ;

BLACKMILL GAMES, studio basé aux Pays-Bas, à l’origine de la franchise des jeux de tir multi- joueurs WW1 Game Series dont Verdun, Tannenberg et Isonzo : des oeuvres plongeant les joueurs dans une guerre intense inspirée des batailles emblématiques de la Première Guerre mondiale ;

LEIKIR STUDIO, basé en France, est un studio multi-production qui développe des jeux salués par la presse et les joueurs en 3D stylisé, en pixel art et en 2D, comme par exemple Isbarah ;

STREUM ON STUDIO, spécialisé et reconnu dans le développement de jeux de tir à la première personne et qui a développé aux côtés de FOCUS Entertainment Publishing les jeux emblématiques Space Hulk: Deathwing, et Necromunda: Hired Gun ;

DOUZE DIXIÈMES, studio français composé de talents de l’industrie du jeu vidéo ainsi que du cinéma d'animation. De la rencontre de ces deux mondes est né le jeu Shady Part of Me qui a reçu un vibrant accueil critique de la part de la presse et des joueurs du monde entier ;

CARPOOL STUDIO, studio français créé par des vétérans reconnus de l’industrie et développant un projet très ambitieux « game as a service » sur une nouvelle propriété intellectuelle.

Aux côtés de ces trois entités dédiées à l’édition et au développement, la société SCRIPTEAM complète l’expertise du Groupe depuis décembre 2023 : spécialisée dans la production audiovisuelle, SCRIPTEAM a pour principale raison d’être l’adaptation des licences de jeux vidéo de PULLUP Entertainment en séries ou longs métrages.

Retrouvez toute l’information financière de PULLUP Entertainment sur www.pullupent.com

