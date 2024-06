FOCUS ENTERTAINMENT

FOCUS ENTERTAINMENT: Éligibilité de PULLUP Entertainment au dispositif PEA-PME



27-Juin-2024 / 17:45 CET/CEST

Paris, le 27 juin 2024, 17h45 Éligibilité dePULLUP Entertainment au dispositif PEA-PME PARIS, FRANCE - le 27 juin 2024 - PULLUP Entertainment (FR0012419307 - ALPUL), collectif de talents mondialement reconnusdans l'édition et de la création de contenus originaux de jeux vidéo, confirme, sur la base des comptes au 31 mars 2023, respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés à l'article L.221 32-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, les actions PULLUP Entertainment peuvent être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui pour rappel bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le plan d'épargne en actions (PEA) traditionnel. * Pour être éligibles au PEA-PME, les titres doivent avoir été émis par une entreprise dont la capitalisation boursière a été inférieure à 1 Md d'euros à la clôture de l'un au moins des quatre exercices précédant l'exercice de référence, dont aucune personne morale ne détient plus de 25% de son capital, qui emploie moins de 5 000 personnes, et qui réalise un chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 Md d'euros ou dont le total bilan est inférieur à 2 Mds d'euros. Ces critères doivent s'apprécier en tenant compte du fait que l'entreprise fait éventuellement partie d'un groupe. À propos de PULLUP Entertainment Fort de plus de 600 collaborateurs basés principalement en Europe, le groupe PULLUP Entertainment est organisé autour de trois pôles d'activités complémentaires : FOCUS Entertainment Publishing , un des leaders mondiaux de l'édition de jeux vidéo AA, est reconnu pour ses services de suivi de production premium et de support marketing et communication sur mesure adapté à chaque projet et audience. L'entreprise édite des succès internationaux tels que la franchise A Plague Tale , SnowRunner ou encore le très attendu Warhammer 40,000: Space Marine 2 . Cette entité est pilotée par John Bert , Directeur Général Délégué. DOTEMU , éditeur et développeur incontournable de la scène florissante du jeu indépendant, est spécialisé dans la production de jeux à licences et sous son label Arcade Crew mondialement connus tels que les million-sellers Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge et Streets of Rage 4 . Dans le cadre de la nouvelle organisation du Groupe, la société DOTEMU devient l'entité chargée du Publishing de l'ensemble des jeux Indépendants de PULLUP Entertainment . Cyrille Imbert , Président-Directeur Général de DOTEMU, poursuit ses fonctions tout en pilotant ces nouvelles activités au titre de Directeur Général Délégué en charge du Publishing des jeux indépendants. La division PULLUP studios piloté par Ahmed Boukhelifa regroupe les sept studios de création du Groupe. Aux côtés de ces trois entités dédiées à l'édition et au développement, la société SCRIPTEAM complète l'expertise du Groupe depuis décembre 2023 : spécialisée dans la production audiovisuelle, SCRIPTEAM a pour principale raison d'être l'adaptation des licences de jeux vidéo de PULLUP Entertainment en séries ou longs métrages. Retrouvez toute l'information financière de PULLUP ENTERTAINMENT sur www.pullupent.com Contacts

Relations Investisseurs Laure d'Hauteville Tél: + 33 (0) 1 55 26 85 00 E-mail: IR@pullupent.com Mathilde Guillemot Tél : +33 (0) 1 78 94 87 35 E-mail: mathilde.guillemot@seitosei-actifin.com

Relations Presse Clémence Bigeon Tél: + 33 (0) 1 55 26 85 00 E-mail: Clemence.BIGEON@pullupent.com Michael Scholze Tél : +33 (0) 1 56 88 11 14 E-mail: michael.scholze@seitosei-actifin.com



