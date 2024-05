Montant brut de l'opération : montant initial de 17,45 millions d'euros (prime d'émission incluse) pouvant être porté à 20,07 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, et à 23,08 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension et de l'option de surallocation

En ce début d'année 2024, afin de réaliser notre ambition de devenir un des leaders européens du développement et de l'édition sur le marché indépendant et AA+, une nouvelle organisation a été annoncée autour de trois pôles d'activités complémentaires : Focus Entertainment Publishing, Dotemu, PulluP Studios complétée par la société Scripteam. Par ailleurs, le Comité Exécutif a été renforcé par l'arrivée de Geoffroy Sardin, Directeur Général Délégué, puis par celle d'Ahmed Boukhelifa, Directeur général délégué de PulluP Studios. Le nouveau nom du Groupe, PulluP Entertainment, consacre cette nouvelle organisation opérationnelle.

L'exercice 2023/24 aura été marqué par un environnement macro-économique inflationniste, qui a affecté les consommateurs et les joueurs, et par un environnement particulièrement concurrentiel dans notre industrie. Dans ce contexte, nous sommes restés fidèles à nos valeurs et à notre mission d'offrir à nos joueurs et leurs communautés des expériences uniques et mémorables en étant intransigeants sur la qualité.

Le montant de l'augmentation de capital pourra être porté à 20,07 millions d'euros en cas d'exercice de la clause d'extension (la « Clause d'Extension »), et à 23,08 millions d'euros en cas d'exercice de la Clause d'Extension et de l'option de surallocation (l'« Option de Surallocation »).

PARIS, FRANCE - le 15 mai 2024 - PULLUP ENTERTAINMENT (FR0012419307 - ALPUL) (la « Société ») annonce le lancement d'une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription par voie d'offre au public et avec un délai de priorité au profit des actionnaires actuels, à titre irréductible uniquement, d'un montant initial de 17,45 millions d'euros, par l'émission de 1.544.348 actions nouvelles au prix unitaire de 11,30 € (les « Actions Nouvelles ») représentant une décote de 3% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action PulluP Entertainment des 3 dernières séances de bourse précédant la date du présent communiqué, et une décote de 3,4% par rapport au cours de clôture de l'action PulluP Entertainment du 14 mai 2024 (l' « Offre »).

En tant que Directeur Général Délégué et nouvel actionnaire, à l'occasion de cette augmentation de capital, je tiens à confirmer mon engagement et à remercier à mon tour les Talents, les membres du Comité Exécutif, les membres du Conseil, nos partenaires et nos actionnaires pour leur confiance en dotant PulluP Entertainment des moyens de ses ambitions. »

2024/2025 s'annonce comme une année prometteuse de croissance et de rebond de nos résultats avec de nouveaux titres importants dont Warhammer 40,000 : Space Marine 2 dont le lancement est prévu le 9 septembre 2024. La discipline financière sera poursuivie et les efforts seront intensifiés afin de tirer pleinement profit des synergies issues de notre nouvelle organisation, totalement focalisée sur la performance.

J'adhère aux ambitions de PulluP Entertainment et suis heureux de porter depuis le début de l'année ce magnifique projet avec des équipes particulièrement enthousiastes et créatrices. Chaque jour, le travail réalisé et les expériences uniques créées par les Talents du Groupe, me confortent dans le succès de la réalisation de notre stratégie. Nous avons déjà, en ce début de nouvel exercice, un

Je remercie les Talents, les membres du Comité Exécutif, les membres du Conseil, nos partenaires pour leur engagement et leur confiance en l'exécution de la stratégie qui portera la croissance rentable du Groupe dans la durée et le rebond des résultats dès l'exercice 2024/25. »

Les Actions Nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité feront l'objet d'une offre globale, comprenant (i) une offre au public en France principalement destinée aux personnes physiques (l'« Offre au Public ») ; et (ii) un placement global destiné à des investisseurs institutionnels (le « Placement Global ») réalisé dans l'Espace Economique Européen (y compris en France).

Par décision en date du 14 mai 2024, le Conseil d'administration de la Société, faisant usage de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 septembre 2023 dans sa neuvième (9ème) résolution, a décidé de procéder au lancement de l'augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie d'offre au public et avec un délai de priorité, à titre irréductible uniquement, des actionnaires. L'exercice de l'Option de Surallocation sera décidé, le cas échéant, le 23 mai 2024 par le Conseil d'administration conformément à la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 septembre 2023 dans sa douzième (12ème) résolution.

L'exercice de ce délai de priorité sera conditionné par l'immobilisation jusqu'à la clôture du délai de priorité, soit jusqu'au 22 mai 2024 (inclus), des actions existantes détenues par l'actionnaire concerné utilisées à cette fin, auprès d'Uptevia (90-110 Esplanade du Général de Gaulle - 92931 Paris La Défense Cedex), pour les actions inscrites en compte au nominatif pur et auprès de l'intermédiaire financier auprès duquel lesdites actions sont inscrites en compte pour les titres au nominatif administré et au porteur.

Le Prix de l'Offre a été déterminé par le Conseil d'administration de la Société, agissant conformément aux termes de la délégation de compétence conférée par l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 12 septembre 2023 dans sa neuvième (9ème) résolution 1 . Le Prix de l'Offre fait apparaitre une décote de 3% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours de l'action PulluP Entertainment des 3 dernières séances de bourse précédant la date du présent communiqué, et une décote de 3,4% par rapport au cours de clôture de l'action PulluP Entertainment du 14 mai 2024.

Les ordres passés dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global pourront être réduits en fonction de l'importance de la demande et du nombre d'Actions Nouvelles souscrites par les actionnaires dans le cadre du délai de priorité. Si le nombre total d'actions demandées dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global est supérieur au nombre de titres qui seront alloués à l'Offre au Public et au Placement Global, les ordres à titre réductible placés dans le cadre de l'Offre au Public et du Placement Global seront réduits proportionnellement.

l'Offre au Public ouverte du 16 mai 2024 au 22 mai 2024 (inclus) à 17 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet, si cette possibilité leur est donnée par leur intermédiaire financier ; et

Les Actions Nouvelles non souscrites dans le cadre du délai de priorité, ainsi que les Actions Nouvelles à émettre, le cas échéant, en cas d'exercice en tout ou partie de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation, feront l'objet d'une offre globale comprenant :

Ce document ne doit pas être publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Le présent communiqué de presse constitue une communication à caractère promotionnel et ne constitue pas un prospectus.

Engagements de souscription à l'Offre

Neology Holding, actionnaire de référence de la Société2, s'est engagé à souscrire à hauteur de sa quote- part au capital dans le cadre du délai de priorité à titre irréductible (soit 661.524 Actions Nouvelles) et, au-delà de sa quote-part, dans le cadre de l'Offre au Public, dans la limite (i) d'une détention ex-post maximum de 49,9% du capital ou des droits de votes théoriques, et (ii) d'un montant maximum total compris entre 13,89 millions d'euros, soit 1.229.593 Actions Nouvelles (en l'absence d'exercice de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation), et 16,70 millions d'euros, soit 1.478.121 Actions Nouvelles (en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation)

Otus Capital Management, actionnaire de la Société, s'est engagé de manière irrévocable à souscrire à l'Offre à hauteur de 1,65 million d'euros, représentant 146.000 Actions Nouvelles (soit 9,45% du nombre d'Actions Nouvelles initialement prévu).

Compte tenu de la limite de détention ex-post maximum de 49,9% du capital ou des droits de votes théoriques fixée dans l'engagement de souscription de Neology Holding, les engagements irrévocables de souscription recueillis représentent ensemble un minimum de 78,2% du nombre d'Actions Nouvelles initialement prévu, se répartissant entre (i) 1.061.511 Actions Nouvelles pour Neology Holding (soit 12,00 millions d'euros et 68,74% du nombre d'Actions Nouvelles initialement prévu), et (ii) 146.000 Actions Nouvelles (soit de 1,65 million d'euros et 9,45% du nombre d'Actions Nouvelles initialement prévu) pour Otus Capital Management.

Par ailleurs, Monsieur Geoffroy Sardin, directeur général délégué de la Société, s'est engagé à acquérir auprès de Neology Holding 13.275 actions au prix unitaire de 11,30 euros (correspondant au Prix de l'Offre) dans un délai de trois jours ouvrés à compter de la date du règlement-livraison de l'Offre prévu le 28 mai 2024.

La Société n'a pas connaissance d'engagements d'autres actionnaires ou membres de ses organes d'administration ou de direction quant à leur participation à l'Offre.

Engagements d'abstention et de conservation

La Société a contracté un engagement d'abstention d'une durée de 90 jours à compter de la date de règlement-livraison des Actions Nouvelles, sous réserve des exceptions usuelles.

Neology Holding a contracté un engagement de conservation portant sur 100% des actions qu'elle détient et/ou qu'elle viendrait à détenir par l'exercice de toutes valeurs mobilières donnant accès au capital, en ce compris les actions de la Société souscrites dans le cadre de l'Offre, jusqu'à l'expiration d'un délai de 180 jours calendaires suivant la date de règlement-livraison de l'Offre, sous réserve des exceptions usuelles.

2 Neology Holding est contrôlée par Monsieur Fabrice Larue qui détient indirectement, au travers de deux sociétés, FIFL et FLCP, le contrôle en droits de vote de FLCP & Associés, elle-même détenant 100% du capital et des droits de vote de FLCP & Associés Invest, qui détient 85,6% du capital et des droits de vote de Neology Holding.

Page 7 sur 23