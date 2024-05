Pullup : plus de 23 millions d'euros de fonds levés

Le groupe de jeux vidéo PulluP Entertainment est parvenu à réunir près de 23,1 millions d'euros lors d'une augmentation de capital qui a vu de nouveaux actionnaires entrer à son capital.



L'augmentation de capital a été sursouscrite avec une demande totale de plus de 23,4 millions d'euros, représentant environ 134% du montant de l'offre, précise PulluP dans un communiqué.



Le prix de souscription des actions nouvelles à émettre a été fixé à 11,30 euros par action, représentant une décote de plus de 3% par rapport à la veille de l'annonce de l'offre.



A l'occasion de l'opération, Geoffroy Sardin, le directeur général délégué du groupe, est devenu actionnaire.



Le montant net de l'offre est destiné à hauteur de 50%, soit 11,26 millions d'euros, à la réduction de l'endettement net et à hauteur de 50%, soit 11,26 millions d'euros, aux opportunités de développement.



Avec la mise en place d'une nouvelle organisation, PulluP prévoit une croissance soutenue de son chiffre d'affaires et de sa rentabilité sur l'exercice 2024/2025, grâce à la fois à la vigueur de son back-catalogue (titres existants) et à ses nouveaux jeux, dont le très attendu 'Warhammer 40,000: Space Marine 2'.



Coté à la Bourse de Paris, le titre reculait de 0,4% suite à ces annonces.



