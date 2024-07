Pulsar Group plc, anciennement Access Intelligence Plc, est une entreprise technologique qui propose des solutions SaaS (Software-as-a-Service) pour les secteurs du marketing, de la communication et des médias. Son portefeuille comprend Isentia, Pulsar, ResponseSource et Vuelio. Isentia fournit des services de veille médiatique à des clients des secteurs public et privé dans le domaine des relations publiques et de la communication, par le biais de la surveillance, de la compréhension et de l'analyse des médias. Pulsar est une plateforme avancée de connaissance de l'audience et d'écoute sociale. Pulsar combine les données conversationnelles et comportementales des sources numériques avec l'intelligence artificielle verticale (IA) et les esprits humains intelligents. Elle fournit aux marques des informations exploitables qui stimulent la créativité et l'efficacité du marketing. La technologie de communication Vuelio combine des informations sur les médias, la politique et les médias sociaux avec des outils de surveillance et d'analyse pour les relations publiques, les affaires publiques, l'engagement des parties prenantes et le marketing d'influence. ResponseSource est un réseau qui relie les médias et les influenceurs.

Secteur Logiciels