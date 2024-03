Pulse Biosciences, Inc. est une société de médecine bioélectrique. La société utilise la technologie de la nano-stimulation, une modalité énergétique qui délivre des impulsions d'énergie électrique d'une durée de l'ordre de la nanoseconde, chacune d'une durée inférieure à un millionième de seconde, afin d'éliminer les cellules ciblées de manière non thermique tout en épargnant les tissus non cellulaires adjacents. L'entreprise a mis au point le système CellFX, qui est une plate-forme réglable, dotée d'un logiciel et basée sur une console, conçue pour s'adapter au flux de travail clinique privilégié par les médecins. Le système CellFX est configuré pour accepter une variété de pièces à main ou d'électrodes dans une gamme d'applications cliniques. La société a mis au point un clamp d'ablation cardiaque destiné à la chirurgie cardiaque et un cathéter d'ablation cardiaque destiné à l'électrophysiologie. La pince d'ablation cardiaque et le cathéter d'ablation cardiaque de la société utilisent tous deux le système CellFX pour générer ses propres impulsions d'énergie électrique. Sa pince d'ablation cardiaque chirurgicale est conçue pour être utilisée par les chirurgiens cardiaques pendant le traitement chirurgical.

Secteur Equipement et technologie médicale avancés