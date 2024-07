Pulse Seismic Inc. se consacre à l'acquisition, à la commercialisation et à l'octroi de licences de données sismiques bidimensionnelles (2D) et tridimensionnelles (3D) au secteur de l'énergie de l'Ouest canadien. La société possède la bibliothèque de données sismiques sous licence au Canada, qui comprend environ 65 310 kilomètres carrés de données sismiques en 3D et 829 207 kilomètres de données sismiques en 2D. Elle calcule les kilomètres nets de données 2D et les kilomètres carrés nets de données 3D en multipliant le nombre de kilomètres de données sismiques dans chaque ligne 2D et le nombre de kilomètres carrés de données sismiques dans chaque ensemble de données sismiques 3D par son pourcentage de participation dans chacun d'entre eux. La bibliothèque de la société couvre le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC).