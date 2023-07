PULTEGROUP, INC. : Oppenheimer optimiste sur le dossier

PulteGroup, Inc. figure parmi les leaders américains de la construction et de la commercialisation de maisons individuelles. Le CA par activité se répartit comme suit : - construction et vente de maisons individuelles aux Etats-Unis (96,1%) : 23 232 unités vendues en 2021 ; - prestations de services financiers (2,8%) ; - autres (1,1%) : notamment vente de terrains. La totalité du CA est réalisée aux Etats-Unis.

Secteur Construction de logements