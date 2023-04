Le constructeur PulteGroup dépasse ses prévisions de résultats grâce à la hausse des prix de l'immobilier

La pénurie de matériaux de construction a affecté la disponibilité des nouveaux logements, atténuant ainsi l'impact des taux d'intérêt élevés sur les prix et réduisant le pouvoir d'achat des acheteurs potentiels.

Toutefois, les données de février indiquent que le pire du ralentissement du marché du logement pourrait être passé, car la construction de maisons individuelles aux États-Unis et les permis de construire ont rebondi.

Pulte a déclaré des bénéfices trimestriels de 2,35 dollars par action, dépassant les estimations des analystes qui étaient de 1,81 dollar, selon Refinitiv IBES.

La société a également annoncé une augmentation d'un milliard de dollars de son programme de rachat d'actions.

"Avec des taux d'intérêt plus stables et une offre de logements neufs et existants généralement en équilibre avec la demande, nous restons optimistes quant à l'industrie du logement", a déclaré Ryan Marshall, PDG de la société, dans le communiqué de presse sur les résultats.

La société basée à Atlanta a déclaré avoir vendu 6 394 logements au cours du trimestre, soit une hausse de 6 % par rapport à l'année précédente, et avoir enregistré une augmentation de 9 % des prix de vente moyens.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre clos le 31 mars s'est élevé à 3,58 milliards de dollars, alors que les estimations tablaient sur 3,27 milliards de dollars.