Pulz Electronics Limited est une société basée en Inde, qui développe et fabrique des systèmes et des solutions audio et propose des systèmes de haut-parleurs à base de line array pour les industries du cinéma, de l'audio pro, du studio et de l'audio domestique. La société exploite diverses technologies, à savoir Line Source, IsoWave, WaveDrive, AeorWave, Point Source, UL et DPT. Les produits de la société comprennent Cineline, Proline, Studio Line et Home Audio. Cineline propose divers produits allant de la conception coaxiale à la technologie de traduction audiovisuelle (AVT). Ces produits sont conçus pour offrir une solution parfaite pour les différentes formes et tailles d'auditoriums. Proline propose des haut-parleurs, des amplificateurs, des microphones et des systèmes de traitement du signal. Studioline propose des studios de panorama et des salles de projection. Home Audio comprend des caissons de basse actifs, des haut-parleurs, des amplificateurs et des systèmes de traitement du signal.

Secteur Appareils électroniques