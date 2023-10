Puma Alpha VCT plc est un fonds de capital-risque (VCT) basé au Royaume-Uni. La Société investit dans des entreprises en croissance dotées d'équipes de gestion expérimentées. L'activité principale de la Société consiste à réaliser des investissements dans des participations qualifiées et non qualifiées d'actions ou de titres. La société cherche à atteindre son objectif d'investissement global (qui consiste à gérer de manière proactive les actifs du fonds en mettant l'accent sur la réalisation de gains à moyen terme) afin de maximiser les distributions de gains en capital et de revenus générés par les actifs de la société. La société peut investir dans une combinaison d'actifs qualifiés et non qualifiés. La Société peut également investir dans un portefeuille diversifié de sociétés qualifiées orientées vers la croissance qui cherchent à lever de nouveaux capitaux lors de leur introduction en bourse ou par le biais d'une émission secondaire. La société investit dans divers secteurs, notamment les logiciels et les services informatiques, les médias, les industries et les biens de consommation. Le gestionnaire d'investissement et l'administrateur de la Société est Puma Investment Management Limited.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds