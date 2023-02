JPMorgan abaisse la recommandation de Puma SE à 'neutre' et l'objectif à 65 euros

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - La banque américaine JPMorgan a dégradé Puma SE de "surpondérer" à "neutre" et abaissé son objectif de cours de 90 à 65 euros. Puma reste une bonne histoire de croissance et de marges à long terme, et devrait également bien gérer 2023, a écrit l'analyste Olivia Townsend dans une étude sectorielle publiée mardi. Mais Adidas a actuellement plus de potentiel. Avant la publication des comptes détaillés d'Adidas le 8 mars, l'experte est très optimiste pour les actions de la marque /ag/zb.

