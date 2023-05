Puma : Baader Helvea relève à l'achat

Baader Helvea a relevé sa recommandation sur Puma à 'achat' contre 'renforcer' précédemment, estimant que le titre offrait un profil risque/rendement séduisant.



Dans une note diffusée dans la soirée de vendredi, l'intermédiaire financier suisse fait valoir que le titre se traite dorénavant sur la base d'une décote de près de 27% face à ses principaux comparables et de quelque 50% par rapport à ses moyennes historiques.



'Au niveau de cours actuel, il semble que le marché ne table sur aucune croissance du bénéfice par action (BPA) sur l'exercice 2024, ce qui nous semble être un scénario trop pessimiste', explique l'établissement helvétique.



En raison d'une révision à la baisse de ses prévisions de résultats, Baader indique cependant avoir revu à la baisse de 70 à 60 euros son objectif de cours sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.