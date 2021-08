Puma : Deutsche Bank relève sa recommandation à l'achat

Deutsche Bank a relevé mercredi sa recommandation sur le titre Puma, passant de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours rehaussé de 90 à 120 euros.



Dans une note consacrée au secteur européen de l'habillement, l'intermédiaire note que le groupe allemand fait mieux que ses pairs en termes de croissance des ventes et de gains de parts de marché, mais que cette performance se réalise aux dépends de ses marges bénéficiaires.



Mais, fait-il remarquer, 'la perception des consommateurs continue de s'améliorer, aidée par des campagnes marketing originales et la signature de collaborations'.



Selon l'intermédiaire, plusieurs éléments structurellement porteurs devraient, plus généralement, venir soutenir le marché des vêtements sportifs et de loisirs.



'La performance boursière a été exceptionnelle depuis 2015, mais nous pensons que le marché va continuer à récompenser un groupe limité d'entreprises capables de générer des taux de croissance du BPA de plus de 15% par an', souligne l'intermédiaire, faisant référence à Puma et adidas.



