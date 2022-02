Puma : Stifel reste à achat après les résultats

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma avec un objectif de cours maintenu à 118 euros, soit un potentiel de progression de 36% pour l'action du fournisseur allemand d'articles de sport, au lendemain de la publication de ses résultats annuels.



'La dynamique des ventes et le carnet de commandes demeurent solides en ce début 2022, suggérant une croissance à deux chiffres des ventes au premier trimestre malgré l'absence de preuve de reprise en Chine (11% des ventes et du profit opérationnel en 2021)', souligne-t-il.



'La prévision initiale de profit opérationnel est traditionnellement conservatrice, et la direction a confirmé durant la conférence qu'elle adapterait les dépenses opérationnelles en fonction de la trajectoire du taux de marge brute', ajoute le broker.



