Puma : Stifel reste à achat, réduit son objectif de cours

Stifel réaffirme sa recommandation 'achat' sur Puma avec un objectif de cours ajusté de 108 à 100 euros, dans une note sectorielle consacrée au fournisseur allemand d'articles de sport ainsi qu'à son concurrent adidas.



'Dans un contexte d'environnement en détérioration et de toile de fond négative en Chine, nous continuons de nous attendre à ce que Puma confirme ses objectifs pour 2022', juge le broker avant ses semestriels attendus le 27 juillet.



En comparaison avec son compatriote adidas, Stifel considère Puma comme 'bien plus résilient', mais estime qu'il 'pourrait sentir quelques pressions sur sa marge brute, compensées par le levier opérationnel'.



