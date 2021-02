Puma : UBS initie sa couverture à 'achat'

L'action Puma se traite en hausse jeudi à la Bourse de Francfort, portée par une note d'UBS, qui met en avant la régularité de la croissance du fabricant d'articles de sport.



A 14h30, le titre avance de 2,9%, signant l'une des plus fortes hausses du MDAX, l'indice des valeurs moyennes allemandes, qui prend de son côté 0,7%.



Dans une note, UBS explique que les dernières données à sa disposition montrent que la marque Puma reste solide et que son recours aux offres promotionnelles tend à se normaliser.



'Les gains de parts de marché et le potentiel au niveau des marges devraient favoriser la dynamique de résultats du groupe', ajoute le broker.



Dans ce contexte, UBS entame la couverture du titre à 'acheter' avec un objectif de cours de 94,4 euros, faisant apparaître un potentiel de hausse de 12% au cours des 12 prochains mois.



