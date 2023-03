Puma : UBS réitère son conseil à l'achat sur le titre

Suite à l'annonce des résultats 2022, UBS confirme son conseil à l'achat sur le titre avec un objectif de 80 E.



L'analyste souligne que le chiffre d'affaires du 4ème trimestre est en hausse et que les perspectives sont prudentes comme prévu.



' Le chiffre d'affaires de 2 197 millions d'euros au quatrième trimestre est supérieur de 3% aux 2 142 millions d'euros prévus (+2% par rapport à l'indice UBS de 2 161 millions d'euros), avec une croissance du chiffre d'affaires de +21% hors effets de change (contre +18%, indice UBS de +19%). L'EBIT du T4 est de 41 millions d'euros (contre 43 millions d'euros, 49 millions d'euros pour UBS) ' indique UBS.



L'équipementier sportif allemand a déclaré anticiper des ventes en croissance de 5% à 10% cette année 2023, pour un bénéfice d'exploitation (Ebit) attendu entre 590 et 670 millions d'euros, contre 641 millions en 2022.



