FRANCFORT (dpa-AFX) - Le titre Puma a chuté mercredi à son plus bas niveau depuis près de six ans après des chiffres clés pour 2023 et des perspectives pour 2024. Avec une baisse de 10,5 pour cent à 38,49 euros, ils étaient clairement en queue de peloton du MDax des valeurs moyennes. Cela a également pesé sur les actions de son concurrent Adidas qui, avec une baisse de 0,7 %, faisaient partie des valeurs les plus faibles du Dax.

Puma a fait savoir que le développement de ses activités en 2023 avait été affecté par la dévaluation exceptionnelle du peso argentin. Les perspectives sont basées sur l'hypothèse que la dévaluation du peso sera entièrement compensée par des augmentations de prix correspondantes en Argentine.

Pour l'année en cours, le groupe s'attend, dans un contexte d'incertitudes géopolitiques et macroéconomiques persistantes, à une croissance du chiffre d'affaires à un chiffre dans le milieu de la fourchette après correction des effets de change et à un bénéfice avant intérêts et impôts de 620 à 700 millions d'euros. L'analyste Piral Dadhania de la banque canadienne RBC s'est montré déçu par les perspectives, qui impliquent une croissance limitée.

Selon l'expert du marché Andreas Lipkow, les chiffres de Puma illustrent bien la retenue de la consommation et la faiblesse du secteur des articles de sport. De telles tendances étaient déjà perceptibles chez les concurrents directs Nike et Adidas ainsi que chez le groupe de mode Hugo Boss. Même s'il y a encore quelques problèmes particuliers chez Puma, la problématique de base ne change pas pour le moment.

Depuis son pic intermédiaire de début décembre, Puma a déjà perdu plus d'un tiers. Depuis le début de l'année, la baisse s'élève à plus d'un cinquième. Ils sont ainsi la deuxième valeur la plus faible du MDax. Adidas a perdu jusqu'à présent près de onze pour cent en 2024 /edh/ajx/mne/jha/he.