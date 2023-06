Un juge américain a rejeté vendredi la demande de Sam Bankman-Fried visant à obtenir d'un cabinet d'avocats qui avait conseillé sa société d'échange de crypto-monnaies FTX, aujourd'hui en faillite, qu'il lui remette des documents qui, selon lui, pourraient l'aider à se défaire des accusations de fraude qui pèsent sur lui.

L'ancien milliardaire, qui a plaidé non coupable d'avoir volé les clients de FTX et d'avoir menti aux investisseurs et aux prêteurs, a déclaré le mois dernier que les documents pourraient prouver qu'il s'est appuyé sur les conseils juridiques du cabinet Fenwick & West de la Silicon Valley et qu'il ne pensait pas qu'il enfreignait la loi.

Le juge de district Lewis Kaplan, qui supervise l'affaire Bankman-Fried, a qualifié vendredi, dans une ordonnance écrite, la demande d'assignation à comparaître d'"expédition de pêche".

Un porte-parole de Bankman-Fried, 31 ans, s'est refusé à tout commentaire.