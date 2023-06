Donald Trump va déposer 5,55 millions de dollars auprès d'un tribunal fédéral à titre de garantie pendant que l'ancien président des États-Unis fait appel du verdict d'un jury l'accusant d'avoir abusé sexuellement de l'écrivaine E. Jean Carroll et de l'avoir diffamée.

M. Trump fait appel du verdict de 5 millions de dollars rendu le mois dernier par un jury fédéral de Manhattan, qui a déclaré qu'il avait diffamé l'ancienne chroniqueuse du magazine Elle en octobre dernier en qualifiant de canular et de mensonge son affirmation selon laquelle il l'avait violée au milieu des années 1990.

Le juge de district Lewis Kaplan, qui a supervisé le procès, a accepté le dépôt proposé par l'avocat de M. Trump, Joseph Tacopina, dont le cabinet d'avocats détenait les 5,55 millions de dollars.

Les tribunaux exigent souvent que 111 % d'un jugement soit déposé en cas d'appel.

Mme Carroll percevrait ses 5 millions de dollars si les recours de M. Trump, y compris éventuellement devant la Cour suprême, n'aboutissaient pas. L'argent mis de côté, majoré des intérêts, serait restitué à M. Trump s'il obtenait gain de cause.

M. Tacopina et d'autres avocats de son cabinet n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires supplémentaires. Les avocats de M. Carroll ont accepté le dépôt de 5,55 millions de dollars.

Le 8 juin, M. Trump, candidat à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024, a demandé un nouveau procès, estimant que les dommages et intérêts étaient excessifs, notamment parce que le jury avait conclu que Mme Carroll avait été victime d'abus sexuels, et non de viols comme elle l'avait prétendu.

Les avocats de Mme Carroll ont qualifié jeudi de "pensée magique" la demande de M. Trump de refaire le procès.

Mme Carroll poursuit également M. Trump pour un montant de 10 millions de dollars à la suite de son refus, en juin 2019, de donner suite à sa plainte pour viol.

Elle demande également des dommages-intérêts punitifs, après qu'il a répété ses dénégations lors d'une réunion publique sur CNN un jour après le verdict du jury.

L'affaire est Carroll v Trump, U.S. District Court, Southern District of New York, No. 22-10016.