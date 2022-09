Hausse des actions européennes ; baisse à la fin du trimestre douloureux de septembre

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez sur LIVE/ ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles)

30 septembre (Reuters) - Les indices boursiers européens ont grimpé vendredi, dernière séance d'un trimestre douloureux, en raison des inquiétudes concernant l'impact des mesures de resserrement politique agressives des banques centrales sur la croissance économique et les bénéfices des entreprises.

L'indice régional STOXX 600 était en hausse de 1% à 0810 GMT, grâce à la chasse aux bonnes affaires dans les actions dépréciées des détaillants, des sociétés pétrolières et gazières et des banques, qui ont augmenté de 1,8% à 2%.

L'indice a perdu 5 % sur la période juillet-septembre et s'apprête à enregistrer sa troisième baisse trimestrielle consécutive, ce qui constituera sa plus longue série de pertes depuis 2011. Pour le mois, il a perdu 6,8 %.

Le marché est sous pression depuis que la guerre entre la Russie et l'Ukraine, en début d'année, a secoué la région et fait exploser les prix du gaz, entraînant une inflation galopante, ce qui a suscité des inquiétudes quant à une récession en raison des fortes hausses de taux des banques centrales.

"Nous avons une énorme réévaluation des prix des actifs et les marchés sont au plus bas depuis un an, ce qui ne fait que pousser les investisseurs à jeter un coup d'œil à certains de ces nouveaux niveaux proposés", a déclaré John Woolfitt, directeur des opérations, Atlantic Capital Markets.

"Il y a une lutte acharnée sur le marché en ce moment. D'un côté, il y a les chasseurs de bonnes affaires qui regardent des prix qui n'ont pas été vus depuis un certain temps et de l'autre, il y a ceux qui rééquilibrent les portefeuilles pour s'assurer que dans cette nouvelle sorte d'ère, certains actifs ne sont pas encore détenus."

Les données publiées plus tôt dans la journée ont montré que l'inflation aux Pays-Bas a bondi à 17 % en septembre, son plus haut niveau depuis des décennies, en raison de la montée en flèche des prix de l'énergie.

Tous les yeux sont tournés vers les données d'inflation de la zone euro de septembre, attendues à 0900 GMT, qui renforceront probablement les arguments en faveur d'une nouvelle hausse des taux de 75 points de base par la Banque centrale européenne en octobre. L'inflation allemande s'est accélérée à 10,9 % ce mois-ci, dépassant les attentes du marché.

Les pays de l'Union européenne approuveront probablement vendredi des prélèvements d'urgence sur les bénéfices exceptionnels des entreprises du secteur de l'énergie et lanceront des discussions sur les prochaines mesures à prendre pour faire face à la pénurie d'énergie en Europe.

Le président russe Vladimir Poutine doit organiser vendredi au Kremlin une cérémonie d'annexion de quatre régions d'Ukraine, après ce que Kiev et les pays occidentaux ont qualifié de simulacre de vote organisé sous la menace des armes.

L'italien Webuild a progressé de 1,9% après que le constructeur ait déclaré s'attendre à ce que ses résultats commerciaux pour l'année soient "nettement supérieurs" aux prévisions.

Les actions des fabricants allemands de vêtements de sport Puma et Adidas ont chuté de 5,1 % et 4,1 %, respectivement, après que le rival américain Nike Inc. a averti que les marges brutes resteraient sous pression tout au long de l'année en raison de l'augmentation des remises et du renforcement rapide du dollar. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; Montage de Savio D'Souza et Rashmi Aich)