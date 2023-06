Hugau Gestion lance le fonds Hugau Obli 2028.

Hugau Gestion a annoncé le lancement du fonds Hugau Obli 2028. Le fonds fera l'objet d'une gestion active non benchmarkée privilégiant une stratégie de portage dite " Buy and Hold " d'obligations corporates de bonne qualité de crédit couplée à une bonne diversification sectorielle et à une sous pondération du secteur financier. Son gérant sera Johan Bigot, gérant taux d'Hugau Gestion depuis la création de la société en 2006. La période de souscription sera ouverte jusqu'au 31 décembre 2023 et le fonds sera fermé jusqu'à son échéance fin 2028.