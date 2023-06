La Cour suprême des États-Unis a refusé lundi d'entendre la défense d'une école publique à charte de Caroline du Nord concernant l'obligation imposée aux filles de porter des jupes - une politique d'uniformisation des élèves dont le fondateur a expliqué qu'elle visait à traiter les femmes comme des "récipients fragiles".

Les juges ont rejeté l'appel interjeté par Charter Day School Inc. et ont laissé en place la décision d'une juridiction inférieure selon laquelle le code vestimentaire est discriminatoire à l'égard des élèves en raison de leur sexe, en violation du 14e amendement de la Constitution des États-Unis, qui garantit l'égalité de protection devant la loi.

En Caroline du Nord, les écoles à charte sont gratuites, ouvertes à tous et financées par l'État pour chaque élève. Elles sont gérées par des sociétés privées à but non lucratif et non par un district scolaire public.

La question en litige dans cette affaire était de savoir si la Charter Day School de la ville de Leland, dans le sud-est de la Caroline du Nord, qui offre une "éducation traditionnelle fondée sur les valeurs" aux élèves de la maternelle à la huitième année, était soumise à la disposition de la Constitution relative à l'égalité de protection lorsqu'elle appliquait la politique de la jupe.

L'école a déclaré que sa politique en matière d'uniformes était destinée à favoriser la discipline en classe et le "respect mutuel entre garçons et filles".

Le fondateur de l'école, Baker Mitchell, a expliqué aux parents que cette politique visait à préserver la chevalerie, les femmes étant "considérées comme un vaisseau fragile dont les hommes sont censés prendre soin et qu'ils doivent honorer", selon les documents du tribunal. Les garçons peuvent porter des pantalons ou des shorts.

Représentées par l'Union américaine pour les libertés civiles, trois élèves et leurs parents ou tuteurs ont intenté un procès à l'école, alléguant que l'obligation de porter des jupes est ancrée dans les stéréotypes de genre, en violation du 14e amendement.

Les plaignants ont intenté une action en vertu d'une loi fédérale connue sous le nom de Section 1983, qui permet aux individus de poursuivre les fonctionnaires de l'État en justice pour des violations présumées de leurs droits constitutionnels ou statutaires. L'école s'est défendue contre l'action en justice en affirmant qu'elle n'était pas un acteur étatique et qu'elle ne pouvait donc pas être poursuivie en vertu de l'article 1983.

En 2022, la 4e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à Richmond (Virginie), a statué que les écoles à charte de Caroline du Nord étaient des acteurs de l'État parce qu'elles étaient financées par des fonds publics, que leurs employés étaient considérés comme des employés d'écoles publiques et que l'État leur avait délégué l'obligation d'éduquer les élèves. Le 4e circuit a ensuite jugé inconstitutionnel le code vestimentaire de la Charter Day School.

L'obligation de porter une jupe indique aux enfants que les élèves de sexe féminin sont fragiles et méritent un traitement différent de celui des garçons - "des stéréotypes aux conséquences potentiellement dévastatrices pour les jeunes filles", a déclaré la Cour d'appel du quatrième circuit.

Dans son appel, l'école a déclaré que la décision de la 4e chambre compromettait les écoles à charte en traitant "les opérateurs privés comme l'équivalent constitutionnel d'écoles gérées par l'État, étouffant l'innovation et limitant le choix des parents".

Invitée par la Cour suprême à se prononcer sur l'opportunité d'entendre l'affaire, l'administration du président Joe Biden a déposé un mémoire exhortant les juges à rejeter l'appel de l'école.