FRANCFORT (dpa-AFX) - Les actions de Puma poursuivent leur rallye de reprise après les résultats annuels. Mardi, elles ont grimpé de 0,6 pour cent à 42,67 euros. Au plus haut, elles ont atteint 44 euros, leur niveau le plus élevé depuis la mi-janvier. Début février, ils avaient encore atteint un plus bas depuis 2018 à 35,60 euros, mais depuis, la reprise s'élève à environ un cinquième. Malgré une baisse des bénéfices, Puma entend verser un dividende stable.

Les résultats définitifs du fabricant d'articles de sport ont été conformes aux attentes après les données de référence déjà présentées en janvier, a estimé l'analyste de Deutsche Bank Adam Cochrane dans une étude. Les perspectives ne sont pas non plus surprenantes. Alors que l'humeur des investisseurs de Puma est encore mitigée, l'entreprise renoue avec une dynamique bénéficiaire positive. La valorisation des actions reste nettement inférieure à celle des concurrents.

L'expert Cochrane voit dans ce contexte l'énorme potentiel de cours des actions : avec un objectif de 63 euros, l'expert voit presque la moitié de la marge de manœuvre vers le haut et n'est donc même pas le plus optimiste. Les experts de Goldman Sachs et de Warburg voient un potentiel beaucoup plus important, allant jusqu'à 88 euros./tih/jha/