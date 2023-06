Le Canada a interdit vendredi aux navires de croisière de déverser des eaux usées et sales à proximité des côtes et a déclaré qu'il imposerait des amendes pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars canadiens (190 000 dollars) aux navires contrevenants.

Une série de mesures anti-pollution introduites sur une base volontaire en avril 2022 deviendront obligatoires avec effet immédiat, a déclaré le ministre des transports Omar Alghabra dans un communiqué.

En 2021, des groupes de défense de l'environnement ont dénoncé ce qu'ils appellent le laxisme de la réglementation canadienne, affirmant que les navires de croisière voyageant vers et depuis l'Alaska avaient à eux seuls déversé 31 milliards de litres (8,2 milliards de gallons américains) de pollution mal traitée dans les eaux canadiennes du Pacifique en 2019.

"Les navires de croisière constituent une part importante de notre économie et de notre secteur touristique, mais ils doivent fonctionner de manière plus durable", a déclaré M. Alghabra. Les navires de croisière génèrent plus de 4 milliards de dollars canadiens par an pour l'économie, a-t-il ajouté.

Les nouvelles règles interdisent le déversement d'eaux usées et d'eaux grises - l'écoulement des éviers, des machines à laver, des baignoires et des douches - à moins de trois milles nautiques des côtes canadiennes.

En outre, les navires naviguant dans les eaux non arctiques devront renforcer le traitement des eaux usées et des eaux grises déversées entre 3 et 12 milles nautiques du rivage. Des règles distinctes régissent déjà la pollution des navires de croisière dans les eaux arctiques.

"Si un navire est jugé non conforme lors d'une inspection, des mesures d'application seront prises conformément à la réglementation, y compris l'administration de sanctions pécuniaires pouvant aller jusqu'à 250 000 dollars canadiens", a déclaré M. Alghabra.

(1 $ = 1,3199 dollar canadien)