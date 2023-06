Une agence américaine va lancer un groupe de travail public sur l'intelligence artificielle générative (IA) afin d'aider à saisir les opportunités offertes par cette nouvelle technologie tout en élaborant des orientations pour faire face à ses risques, a déclaré jeudi le ministère du Commerce.

Le National Institute of Standards and Technology (NIST), une agence non réglementaire qui fait partie du département du commerce, a déclaré que le groupe de travail s'appuierait sur des experts techniques bénévoles des secteurs privé et public.

"Ce nouveau groupe est particulièrement opportun compte tenu de la vitesse, de l'ampleur et de l'impact potentiel sans précédent de l'IA générative et de sa capacité à révolutionner de nombreuses industries et la société en général", a déclaré Laurie Locascio, directeur du NIST.

Les régulateurs du monde entier se sont empressés d'élaborer des règles régissant l'utilisation de l'IA générative, qui peut créer du texte et des images, et dont l'impact a été comparé à celui de l'internet.

Le président Joe Biden a déclaré cette semaine qu'il pensait que les risques de l'intelligence artificielle pour la sécurité nationale et l'économie devaient être pris en compte et qu'il demanderait l'avis d'experts.