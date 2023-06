La Sierra Leone a dépouillé lundi les bulletins de vote d'une élection présidentielle tendue après les violences et la mort d'un volontaire du parti d'opposition le week-end dernier, alors que les observateurs internationaux s'inquiètent du manque de transparence dans le décompte des voix.

Les résultats provisoires sont attendus dans les 48 heures suivant le scrutin de samedi, au cours duquel le président sortant Julius Maada Bio a brigué un second mandat dans un contexte de frustration de la population face aux difficultés économiques croissantes de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le chef du principal parti d'opposition, le All People's Congress (APC), Samuel Kamara, est considéré comme le principal rival de M. Bio.

La police a tiré des gaz lacrymogènes sur des partisans rassemblés au siège de l'APC à Freetown, la capitale, dimanche, après que la foule soit devenue turbulente, a déclaré la police dans un communiqué.

Un journaliste de Reuters qui se trouvait à l'intérieur du bâtiment a trouvé une femme sans pouls gisant dans une mare de sang sous une fenêtre percée d'un trou de la taille d'un poing.

La police n'a fait aucun commentaire sur le sort de cette femme. Un porte-parole de l'APC a déclaré lundi qu'il s'agissait d'une bénévole du parti et qu'elle était décédée.

La mission d'observation électorale de l'Union européenne s'est quant à elle déclarée préoccupée par "l'environnement politique très polarisé" et a appelé à un décompte transparent des voix afin de renforcer la confiance dans le processus électoral.

Le Centre Carter, un groupe de surveillance des élections basé aux États-Unis, a signalé des rapports "indiquant un manque de transparence pendant certaines parties du processus de tabulation".

La commission électorale de la Sierra Leone a déclaré qu'elle répondrait plus tard.

De nombreux Sierra-Léonais craignent que d'autres troubles ne surviennent à l'annonce des résultats, en particulier si aucun des 13 candidats n'obtient 55 % des suffrages exprimés, ce qui déclencherait un second tour entre les deux candidats arrivés en tête.

Les écoles, les bureaux et la plupart des magasins étaient fermés à Freetown lundi. Les forces de sécurité ont bouclé les bureaux de l'APC et les zones environnantes.

La Sierra Leone est sur la sellette depuis que des manifestations d'une rare violence ont éclaté l'année dernière pour protester contre la hausse des prix. M. Bio et M. Kamara ont fait état d'attaques à petite échelle contre leurs partisans avant l'élection.

Les deux camps ont appelé au calme. Mais M. Kamara a mis en doute l'indépendance des responsables électoraux avant le scrutin, s'inquiétant de la possibilité d'un truquage des votes.

"Soyez assurés que le parti APC et moi-même n'accepterons pas et n'accepterons pas de résultats faussés, manipulés et non vérifiés", a-t-il déclaré dans un communiqué dimanche.