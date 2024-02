(Alliance News) - Marks & Spencer Group PLC a annoncé jeudi un élargissement de sa gamme de vêtements de sport.

Le grand magasin londonien a déclaré qu'il accueillait une gamme de produits de Puma SE et de Reebok International Ltd dans sa plateforme de vêtements de sport sur son site Web.

"Plus de 140 produits des marques mondiales de vêtements de sport seront ajoutés à M&S.com en février et mars, y compris une gamme de vêtements et de chaussures de performance et de style de vie, tels que les styles de chaussures les plus vendus de Reebok, le Club C et le Nano", a déclaré M&S.

Nick Paulson-Ellis, fondateur et directeur général de Sports Edit, a déclaré : "Notre sélection minutieuse de partenaires sportswear sur la plateforme Sports Edit de M&S.com comprend désormais cinq des dix plus grandes marques mondiales de sportswear, et d'autres suivront plus tard dans l'année - et nous n'en sommes encore qu'à la première année".

Les actions de M&S sont restées stables à 235,00 pence chacune jeudi matin à Londres, tandis que les actions de Puma ont augmenté de 1,5 % à 42,30 euros chacune dans l'après-midi à Francfort.

Par Tom Budszus, rédacteur en chef de la rubrique Alliance News

