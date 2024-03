(Mot manquant dans le titre complété)

HERZOGENAURACH (dpa-AFX) - Fiona May, membre du conseil de surveillance de Puma et ancienne championne du monde, estime qu'il est aujourd'hui plus facile pour les athlètes de gagner de l'argent. "Les contrats de sponsoring sont beaucoup plus élevés qu'à mon époque. Il y a aussi d'autres sponsors, comme des marques de voitures ou des entreprises de mode, qui n'étaient pas intéressés auparavant", a-t-elle déclaré au "Süddeutsche Zeitung" (vendredi). "Aujourd'hui, on peut aussi gagner de l'argent plus facilement via les médias sociaux, par exemple en postant des photos avec de la publicité. Je ne pouvais pas le faire avant".

Elle considère les sportifs sponsorisés par le fabricant d'articles de sport comme des "valeurs patrimoniales" pour Puma. "C'est positif. J'aurais aimé que cela soit déjà le cas lorsque j'étais active", a déclaré l'ancienne athlète au SZ. "Quand on faisait partie des quelques chanceux qui étaient sponsorisés, on avait beaucoup d'avantages. Nous investissons dans nos athlètes, nous les protégeons du mieux que nous pouvons. Nous ne voulons pas les saigner à blanc. Nous voulons nous assurer qu'ils puissent continuer à réaliser des performances de haut niveau. Bien sûr, Puma en profite aussi financièrement."