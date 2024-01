FRANCFORT (dpa-AFX) - Après la chute de plus de 10 pour cent du cours la veille, aucune reprise ne se dessine ce jeudi pour l'action Puma. Dans les échanges avant bourse sur la plateforme Tradegate, le cours a encore baissé de 0,8 pour cent par rapport au cours de clôture Xetra, alors qu'il était déjà le plus bas depuis 2018. Plusieurs experts ont réagi par des déclassements à la déception qui s'était manifestée la veille après un rapport intermédiaire de l'équipementier sportif.

Jefferies, Oddo BHF et Société Générale ont abandonné leurs estimations positives. En raison d'une base de coûts élevée et peu flexible, Oddo a mis un point d'interrogation derrière la future capacité de manœuvre opérationnelle. Antoine Riou de la Société Générale a mentionné qu'il y avait désormais trop d'incertitudes et un manque de moteurs de cours à court terme. James Grzinic de Jefferies a capitulé malgré une évolution du cours déjà faible récemment, comme il l'a souligné. Il a également évoqué l'incertitude sur les marges et le manque de traction.

Une voix s'est toutefois fait entendre, qui pouvait être encourageante après la chute du cours : La banque privée Hauck & Aufhäuser se distingue parmi les analystes avec une recommandation d'achat fraîchement émise. Christian Salis pense que toutes les mauvaises nouvelles sont désormais intégrées dans le prix, car les actions Puma sont tout de même la deuxième plus mauvaise valeur du MDax en 2024, avec une décote de près de 24 pour cent.

Malgré l'incertitude conjoncturelle persistante, Salis estime que Puma continuera d'enregistrer une solide croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, sous l'impulsion de gains durables de parts de marché et de grands événements sportifs prévus au cours de l'année. Il a fait référence au Championnat d'Europe de football et aux Jeux olympiques./tih/ajx/stk