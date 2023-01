Pistorius veut combler rapidement les lacunes de l'armée allemande en matière d'armement

BERLIN (dpa-AFX) - Le gouvernement allemand veut combler au plus vite les lacunes de l'armée allemande dues aux livraisons d'armes à l'Ukraine. Le ministre de la Défense Boris Pistorius (SPD) a annoncé mercredi soir des discussions avec l'industrie de l'armement, qui pourraient avoir lieu dès la semaine prochaine. Le SPD et la CDU/CSU demandent également une meilleure coordination de la production d'armement en Europe.

Le gouvernement allemand a annoncé mercredi la livraison de chars de combat Leopard à l'Ukraine, d'autres pays souhaitant également livrer de tels chars de fabrication allemande. Les livraisons allemandes à ce jour comprennent le système de défense antiaérienne Patriot, les chars Guépard pour la défense antiaérienne et le système de défense antiaérienne Iris-T. Pistorius avait annoncé la semaine dernière des livraisons d'armes et d'équipements à l'Ukraine d'une valeur d'un milliard d'euros au printemps. Cela porterait le montant total de l'aide militaire allemande depuis le début de la guerre à 3,3 milliards d'euros.

M. Pistorius a déclaré mercredi soir au journal télévisé de la chaîne ARD que les lacunes dues à la livraison d'armes à l'Ukraine s'ajoutaient aux déficits de réapprovisionnement qui se sont "bien accumulés" au cours des dernières années. "Nous faisons maintenant tout ce qui est en notre pouvoir pour que le réapprovisionnement soit rapide", a souligné le ministre. Il a déclaré vouloir mener des discussions avec l'industrie de l'armement à ce sujet très rapidement, probablement dès la semaine prochaine. Pistorius a ajouté : "Nous avons besoin de plus d'industrie de l'armement en Allemagne, mais aussi, je pense, de manière concertée en Europe".

Wolfgang Hellmich, expert en défense du SPD, a encouragé Pistorius dans sa démarche. "Nous devons nous réunir très rapidement avec l'industrie de l'armement afin de passer à la production pour le remplacement des chars Léopard", a déclaré le porte-parole du groupe parlementaire SPD au Bundestag pour les questions de défense au Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Jeudi). "Nous devons nous réunir là par un financement de départ et des garanties d'achat à long terme, car la sécurité de notre pays l'exige".

Le porte-parole du groupe parlementaire de l'Union pour la défense, Florian Hahn, a déclaré qu'il était "fondamentalement important pour la capacité de défense de l'Allemagne d'acquérir immédiatement des chars Leopard, des munitions et tout ce que la Bundeswehr a dû abandonner". Dans le journal Augsburger Allgemeine (jeudi), le politicien de la CSU a appelé à une stratégie de soutien à long terme, à laquelle les constructeurs pourraient également s'adapter.

Dans ce contexte, le chancelier allemand Olaf Scholz a critiqué les anciens ministres de la Défense de la CDU/CSU pour avoir commis des erreurs. "Dans de nombreux cas, les productions doivent être réétablies", a déclaré le politicien SPD mercredi soir dans l'émission "Was nun, Herr Scholz" de la ZDF. Ainsi, il n'y a pas assez de pièces détachées ou de munitions pour de nombreuses armes. Il n'y a pas de production constante en collaboration avec l'industrie. "Cela ne devrait pas nous arriver à l'avenir". Il faut maintenant équiper la Bundeswehr dans les années à venir de manière à ce qu'elle soit capable de défendre le pays.

Le président du Parti populaire européen (PPE), Manfred Weber, a appelé à une réorganisation de la production européenne d'armements. "Les États européens ne sont actuellement pas en mesure de fournir assez rapidement les armements nécessaires, ni pour notre propre défense, ni pour l'Ukraine", a déploré le vice-président de la CSU dans les journaux du groupe de médias Funke (jeudi). Il faut "une sorte d'économie de guerre dans l'UE pour pouvoir garantir la stabilité et la sécurité". Weber a appelé la Commission européenne à "développer des normes communes pour la production et l'exportation d'armes et de munitions"./shy/DP/zb