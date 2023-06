Planisware : l'éditeur de logiciels prépare son IPO

Aujourd'hui à 15:56 Partager

Planisware, un spécialiste des logiciels de gestion de projets, a annoncé jeudi préparer son introduction en Bourse avec le triple objectif d'accroître sa notoriété, de poursuivre sa stratégie de croissance et de renforcer son positionnement sur le marché.



Créé en 1996 par quatre entrepreneurs, Planisware fournit des solutions de gestion de projets pour aider les organisations à concevoir, planifier et livrer leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.



Avec près de 600 collaborateurs, Planisware sert aujourd'hui environ 500 clients dans plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie.



En 2022, son chiffre d'affaires a atteint 132 millions d'euros, soit un taux de croissance annuel moyen de 20% au cours de la période 2020-2022, avec une marge d'EBITDA de 31%.



Dans un communiqué, la société dit vouloir tirer parti de la forte croissance du secteur de la 'project economy', qui voient les entreprises dépenser chaque année près de 48.000 milliards de dollars dans des projets.



Planisware, qui vise une admission aux négociations sur Euronext Paris sous réserve de l'approbation de son document par l'AMF, n'a pas précisé le calendrier de l'opération.



Il est prévu que ses fondateurs conservent une participation majoritaire dans la société à l'issue de l'introduction.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.