26 juillet (Reuters) - Puma a annoncé mercredi une hausse de 11% de son chiffre d'affaires au deuxième trimestre, légèrement au dessus des attentes et stimulé par les ventes en Chine et la résilience du marché européen.

Le fabricant allemand de vêtements de sport a fait état d'un chiffre d'affaires à 2,12 milliards d'euros au cours du trimestre, soit 2 milliards de plus que l'année précédente et un résultat légèrement au-dessus des 2,05 milliards attendus par les analystes, selon les données de Refinitiv.

Puma a confirmé ses prévisions pour l'ensemble de l'année, à savoir une croissance du chiffre d'affaires de 7-9% ("high single-digit"), et un bénéfice d'exploitation compris entre 590 et 670 millions d'euros.

Le secteur des vêtements de sport, touché par la hausse des coûts des matériaux et du fret, ainsi que par des démarques sur les stocks et des dépenses de promotion plus élevées, est confronté à un affaiblissement de la demande en Amérique du Nord et à une reprise plus lente que prévu en Chine, un marché sur lequel l'entreprise avait parié pour stimuler ses ventes.

"Le modèle de reprise économique de la Chine après le COVID-19 reste incertain", a déclaré Puma.

(Reportage Linda Pasquini à Gdansk, Rédactrice Milla Nissi, Version française Stéphanie Hamel, édité par Kate Entringer)